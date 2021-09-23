Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
23 сентября православные чтят память святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли "Павел-рябинник" из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.
23 сентября люди собирали рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли не много рябины для птиц. Народ верил, что мелкие птицы – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников. Поэтому они старались их задобрить.
Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали, если у человека бессонница, нервные или глазные заболевания. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.
Гроздья рябины между оконными рамами очищает от микробов воздух в доме. Также существует поверье, что рябина позволяет избавиться от гостей из потустороннего мира, которые заблудились в мире людей. Кроме того, раньше рябиновой древесиной изгоняли бесов.
Народные приметы 23 сентября
- Много рябины в лесу - к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима - поздней.
- Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головные боли.
- Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
- Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы бес не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.
- Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойными: с ними ничего не произойдет.
- Люди, которые родились 23 сентября будут жить долго. Они будут трудолюбивы и терпеливы. В качестве талисмана на удачу им надо носить с собой сапфир.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя начинать новые дела, ссориться с близкими людьми, пребывать в плохом настроении
- Нельзя желать кому-то зла или думать о зле
- Негоже злоупотреблять алкоголем, а также переедать.
День ангела 23 сентября празднуют: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна. Поздравьте этих людей с именинами!
Как мы ранее писали, украинцам пообещали затяжные выходные.