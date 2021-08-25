Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Христиане почитают память святых Аникита и Фотия, которые приходились друг другу племянником и дядей. Из-за своей веры их жестоко убили, но они не отреклись от христианства и даже смогли обернуть в веру других.

В народе 25 августа чествуется Фотя Поветенный. В этот день люди наводили порядки в хозпостройках. Этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Приметы дня:

теплая погода – к урожаю белых грибов;

дождь на Фотю сокращает бабье лето;

ранний иней обещает богатый урожай озимых.

Много грибов - зима будет снежной

Что категорически нельзя делать в этот день

В эту дату нельзя суетиться и ссориться

Нельзя планировать важные дела

Нельзя пропустить поход в церковь

Нельзя слишком громко говорить

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.