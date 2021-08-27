Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Согласно библейскому преданию, день приурочен пророку Михею Морасфитянину, что предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии. Сегодняшний день является знаковым, ведь заканчивается Успенский пост и начинается осенний Мясоед, который был временем свадеб.

Главные традиции на Камнеклад

В этот день старались завершить все дела по хозяйству и строительству. Именно поэтому день так называется. На Камнеклад древние зодчие отмечали своеобразный "профессиональный" праздник - к ним в этот праздник относились особенно почтительно и уважительно, старались угождать и угощали самым лучшим. В особенном почете были те строители, которые участвовали в постройке храмов.

Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде наступающей осенью.

На полях 27 августа можно было сеять озимые. Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.

По селам и городам начинался сезон свадеб. Михеев день считался последним, когда можно было посвататься понравившейся девушке.

Важные приметы на 27 августа

Если на Михея ветер тихий - осень будет сухой и солнечной;

Сильный ветер - к непогоде и дождливому сентябрю;

Ясный день сегодня - предвестник ветреной осени;

Журавли 27 августа улетают в теплые края - скоро придут заморозки;

Если листья тополя 27 августа покрылись влагой - к дождю.

Считалось также, что рожденные в этот день люди очень спокойные и неприметные. Они редко повышают голос, но всегда добиваются своих целей.

Что категорически нельзя сегодня делать

На Михея нельзя лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.

А если кто-то вам предложит товар, нельзя отказываться. Все, что вы купите сегодня, принесет вам удачу.

27 августа нельзя работать с тестом и делать выпечку.

Нельзя повышать голос и кричать, напиваться и буянить.

Также нельзя рассказывать свои кошмары до захода солнца.

Именины 27 августа отмечает Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.