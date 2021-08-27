Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
27 августа в народе называют Михей Тиховей или же Камнеклад.
Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
Согласно библейскому преданию, день приурочен пророку Михею Морасфитянину, что предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии. Сегодняшний день является знаковым, ведь заканчивается Успенский пост и начинается осенний Мясоед, который был временем свадеб.
Главные традиции на Камнеклад
В этот день старались завершить все дела по хозяйству и строительству. Именно поэтому день так называется. На Камнеклад древние зодчие отмечали своеобразный "профессиональный" праздник - к ним в этот праздник относились особенно почтительно и уважительно, старались угождать и угощали самым лучшим. В особенном почете были те строители, которые участвовали в постройке храмов.
Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде наступающей осенью.
На полях 27 августа можно было сеять озимые. Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.
По селам и городам начинался сезон свадеб. Михеев день считался последним, когда можно было посвататься понравившейся девушке.
Важные приметы на 27 августа
- Если на Михея ветер тихий - осень будет сухой и солнечной;
- Сильный ветер - к непогоде и дождливому сентябрю;
- Ясный день сегодня - предвестник ветреной осени;
- Журавли 27 августа улетают в теплые края - скоро придут заморозки;
- Если листья тополя 27 августа покрылись влагой - к дождю.
Считалось также, что рожденные в этот день люди очень спокойные и неприметные. Они редко повышают голос, но всегда добиваются своих целей.
Что категорически нельзя сегодня делать
- На Михея нельзя лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.
- А если кто-то вам предложит товар, нельзя отказываться. Все, что вы купите сегодня, принесет вам удачу.
- 27 августа нельзя работать с тестом и делать выпечку.
- Нельзя повышать голос и кричать, напиваться и буянить.
- Также нельзя рассказывать свои кошмары до захода солнца.
Именины 27 августа отмечает Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.
Напомним, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные.