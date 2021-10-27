Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

27 октября христиане почитают святую Параскеву, которую называют Сербской, хотя преподобная родилась на территории нынешней Турции в городе Епиват возле Константинополя, а жила отшельницей в Иорданской долине.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник имеет несколько названий: Параскева-Грязница, Трепальница, Параскева Льняница, и дату считали женским праздником. В этот день бытовали особые правила и запреты, нарушение которых сулило проблемы серьезные со здоровьем.

Как гласят церковные предания, Параскева жила в X веке и прославилась своим аскетизмом и мудростью. Она раздала свое наследство беднякам и отправилась в Константинополь, после чего приняла монашеский постриг. Также Параскева совершила паломничество в Святую землю, а затем до конца своих дней жила отшельницей.

Мощи Параскевы прославились чудесами. В 1238 году во время правления болгарского царя Иоанна Асена их перенесли в Тырновград. В Молдове святую считают покровительницей этой страны.

Традиции и запреты в этот день

В народном календаре праздник Параскева-Грязница получил такое название из-за обычного в это время бездорожья и грязи на тропах от снега и дождей. В этот день обычно не проводили работы в поле или на огороде, но занимались домашними трудами. День считался женским праздником - преподобную называли покровительницей женских ремесел.

Второе "имя" праздника - Льняница связана с традицией в этот день начинать мять и трепать лен.

Главный запрет сегодня - нельзя прясть. Верили, что нарушительницы могут получить проблемы с глазами и даже лишиться зрения. Отметим, что для шитья в этот день никаких "табу" нет.

Еще одно ограничение - смех. Суеверные были убеждены, что если на Параскеву громко хохотать и веселиться, то в старости придется много и горько плакать.

Главные приметы этого дня

Если на праздник дороги покрыты грязью, то через четыре недели должна прийти снежная морозная зима;

Если ночью на небе много ярких звезд, то это обещало богатый урожай; а если погода дождливая - то урожай пшеницы в новом году будет хороший;

Когда в праздник погода сухая, и дует сильный ветер, что в следующий году будет неурожай;

Когда на Параскеву воронье громко каркает - ждите скорой оттепели.

День ангела 27 октября празднуют: Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Николай, Петр, Параска.