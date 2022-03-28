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Праздник 28 марта: что можно и нельзя делать, у кого именины

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Понедельник 28 марта 2022 06:00
Праздник 28 марта: что можно и нельзя делать, у кого именины Какой праздник 28 марта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

28 марта православные христиане почитают память священномученика Александра, иерея в Сиде, который пострадал за Веру в III веке во время гонений при римском императоре Аврелиане. Также верующие чествуют святого Никандра Египтянина, принявшего мученическую смерть в 302 году при римском императоре Диоклетиане.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

В народе праздник получил название Александров день, и в эту дату издавна гадали о погоде на следующий месяц, которую определяли по поведению журавлей, жаворонков и чаек.

Кроме того, принято было в Александров день готовиться к приходу настоящей весны.

Традиции этого дня

На украинских землях наши предки посвящали день лесу и природе, благодарили за дары, вот только забредать в чащу не рекомендовалось. Бытовало поверье, что в лесах кроме серых хищников в эту дату можно было повстречать Лешего, что не сулило ничего хорошего.

Также считалось, что в это время волки в лесу начинали свои "свадьбы", нагоняя воем по ночам страх на селян. Если жуткие звуки разбудили человека среди ночи, нужно было просто перевернуть подушку, и так отогнать от себя кошмары.

Суеверные люди в этот день старались ходить с пристегнутой к одежде булавкой и не снимать ее, так как верили, что 28 марта очень легко стать жертвой сглаза.

Что нельзя делать в этот день

  • Считалось, что в Александров день нельзя мыть голову, иначе это могло привести к разлуке с близкими.
  • Стричься также в этот день не рекомендовалось, так как волосы потом будут расти медленно и станут слабыми.
  • Нельзя сегодня брать и давать деньги в долг - в противном случае это может привести к ощутимым финансовым потерям.
  • Также запрещалось ссориться в этот день или выяснять отношения, иначе даже маленький конфликт может разрастись до крупного скандала, и помириться не получится очень долго.

Главные приметы этого дня

  • Если 28 марта прилетели чайки, то это сулило скорое потепление.
  • Ели в этот день журавли летят низко, быстро и не курлыкают, то стоит готовиться к непогоде.
  • Если сегодня выдался пасмурный день - ждите ненастье.
  • Если сегодня чирикают воробьи, значит будет солнечно и тепло.

В этот день именины отмечают: Александр, Алексей, Трофим, Денис, Юлиан, Михаил. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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