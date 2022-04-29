Праздник 29 апреля: что можно и нельзя делать в день Ирины

29 апреля православные этого мира вспоминают о мученице Ирине, которая посвятила свою жизнь служению Богу.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

За благочестивую праведную жизнь и помощь верующим вместе с сестрами, мученицами Хнонией и Агапией, Ирина была поймана и подвергнута жесточайшим мучениям и пыткам. Когда воины повели Ирину в судилище на поругание, их догнали два светлых воина и передали, что военачальник Сисиний велел отвести пленницу на высоту в гору и бросить ее там, а затем прийти к нему и рассказать об исполненном. Воины так и сделали. Когда они рассказали обо всем Сисинию, тот разгневался, ведь он не давал такого приказа. По преданию, ИРину спасли светлые ангелы, которые пришли от Бога.

Главный запрет в этот день – игнорирование правил по высаживанию капусты. Наши предки говорили, что для того, чтобы был хороший урожай капусты, женщине необходимо надеть на себя лохмотья, которые напоминают капустные листья, а также прихватить с собой треснутый горшочек, внутрь которого кладут кустик крапивы.

Приметы этого дня:

Если пылает орешник - время лес сажать.

Зацвела ольха - гречиху пора засевать.

Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - будет нехороший урожай.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

Что нельзя делать в этот день:

В день Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки - это приведет к несчастью.

Нельзя давать никому в долг - иначе придет бедность.

В этот день нужно поздравить с именинами всех Ирин.