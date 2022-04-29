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Праздник 29 апреля: что можно и нельзя делать в день Ирины

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Пятница 29 апреля 2022 06:03
Праздник 29 апреля: что можно и нельзя делать в день Ирины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

29 апреля православные этого мира вспоминают о мученице Ирине, которая посвятила свою жизнь служению Богу.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

За благочестивую праведную жизнь и помощь верующим вместе с сестрами, мученицами Хнонией и Агапией, Ирина была поймана и подвергнута жесточайшим мучениям и пыткам. Когда воины повели Ирину в судилище на поругание, их догнали два светлых воина и передали, что военачальник Сисиний велел отвести пленницу на высоту в гору и бросить ее там, а затем прийти к нему и рассказать об исполненном. Воины так и сделали. Когда они рассказали обо всем Сисинию, тот разгневался, ведь он не давал такого приказа. По преданию, ИРину спасли светлые ангелы, которые пришли от Бога.

Главный запрет в этот день – игнорирование правил по высаживанию капусты. Наши предки говорили, что для того, чтобы был хороший урожай капусты, женщине необходимо надеть на себя лохмотья, которые напоминают капустные листья, а также прихватить с собой треснутый горшочек, внутрь которого кладут кустик крапивы.

Приметы этого дня:

  • Если пылает орешник - время лес сажать.

  • Зацвела ольха - гречиху пора засевать.

  • Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - будет нехороший урожай.

  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

  • Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

Что нельзя делать в этот день:

  • В день Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки - это приведет к несчастью.
  • Нельзя давать никому в долг - иначе придет бедность.

В этот день нужно поздравить с именинами всех Ирин.

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