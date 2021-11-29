Праздник 29 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

До встречи со Спасителем он был сборщиком податей, а после - одним из ближайших учеников Мессии, свидетелем страданий, смерти и воскресения Христа.

В Библии сказано, что Левий Матфей перед уходом в далекие страны для проповедования христианства написал Евангелие на арамейском языке. Апостол был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за свои проповеди.

В народе праздник в честь апостола прижился под названием Матвеев день или Ветродуй, так как в эту дату обычно был сильный порывистый ветер - к тому же происходила оттепель и повышение температуры (даже бытовало выражение "на Матвея и зима потеет").

По традиции, люди ходили в этот день друг к другу в гости, угощались постными блюдами - уже длился Рождественский пост. От трудоемких работ отказывались, и время посвящали спокойному времяпровождению и отдыху.

В старину на украинских землях в этот день соблюдали особые правила, чтобы не навлечь на себя беду.

Что нельзя делать в этот день

Очень дурной приметой считалось, если человек наденет одежду наизнанку - суеверные верили, что тогда целый год будут одни несчастья.

Под запретом были ссоры и споры, особенно - с близкими и родными людьми.

Также в этот праздничный день нельзя было сплетничать. Считалось, что в противном случае дурные слова можно обернуть против тех, кто их говорит.

Садиться на стол тоже называли плохой приметой - это к беде.

В день памяти апостола Матфея старались не пересчитывать деньги, а тем более мелкие монеты. Поговаривали, что это может привести к потере финансов.

Нельзя разговаривать с человеком, стоя через порог - иначе поссоритесь.

Главные приметы в Матвеев день

Сильный ветер сулил частые метели и вьюги зимой;

Если день выдался холодный, то зама будет суровая;

Теплая и дождливая погода 29 ноября обещала мягкую зиму без сильных холодов;

При этом сильная оттепель напротив - сулила трескучие морозы зимой.

В этот день именины отмечают: Матвей, Федор, Семен, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай.