Праздник 3 декабря: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины
3 декабря 2021 года является Предпраздеством Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Также сегодня весь православный мир чтит память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.
Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.
Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.
На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.
Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.
Главные приметы этого дня
- Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода;
- Если снегирь поет, а сорока прячется под крышей - быть вьюге
- Если тетерев сидит наверху дерева - будет солнечная и теплая погода;
- Если сегодня утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода;
- Если полена трещат в печи – будет морозный день;
- Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.
Что нельзя делать 3 декабря
- В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.
- Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.
День ангела празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.
Напомним, что в Украине может появиться новый праздник - день борща.