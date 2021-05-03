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Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 06:03
Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины Фото: праздник 3 мая (Униан)
Автор: Lite

Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают Светлый понедельник. В этот день почитается память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. Библия повествует о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.

В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню крашенку. При этом они не отдавали его сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у нее, слегка поборовшись.

Когда парень доставал яйцо, то после этого вел девушку к ближайшему водоему и обливал ее водой "на красу и здоровье". В понедельник после Пасхи крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки - к бабушкам.

Народные приметы 3 мая

  • Если будет сильный и громкий первый гром, то будет хороший урожай.
  • Если на ели появилось много шишек, значит будет хороший урожай пшеницы.
  • Если на улице холодно, значит много меда в этом году можно не ждать.
  • Если 3 мая в третий раз за месяц идет дождь, значит, урожай хлеба будет хорошим в ближайшие три года.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день не нужно рыбачить. Предки верили, что 3 мая клева не будет.
  • Также сегодня запрещено поливать цветы и деревья, поскольку корни растений будут гнить.
  • Не советуют в этот понедельник стирать вместе постельное белье и остальные вещи. Сон может быть беспокойным.

Именинники 3 мая

Мужские именины: Гавриил, Александр, Григорий, Николай, Теодор, Федор.

Женские именины: Сусанна, Лилия, Жанна, Мария.

Напомним, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин.

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