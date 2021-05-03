Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины
Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают Светлый понедельник. В этот день почитается память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. Библия повествует о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.
В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню крашенку. При этом они не отдавали его сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у нее, слегка поборовшись.
Когда парень доставал яйцо, то после этого вел девушку к ближайшему водоему и обливал ее водой "на красу и здоровье". В понедельник после Пасхи крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки - к бабушкам.
Народные приметы 3 мая
- Если будет сильный и громкий первый гром, то будет хороший урожай.
- Если на ели появилось много шишек, значит будет хороший урожай пшеницы.
- Если на улице холодно, значит много меда в этом году можно не ждать.
- Если 3 мая в третий раз за месяц идет дождь, значит, урожай хлеба будет хорошим в ближайшие три года.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день не нужно рыбачить. Предки верили, что 3 мая клева не будет.
- Также сегодня запрещено поливать цветы и деревья, поскольку корни растений будут гнить.
- Не советуют в этот понедельник стирать вместе постельное белье и остальные вещи. Сон может быть беспокойным.
Именинники 3 мая
Мужские именины: Гавриил, Александр, Григорий, Николай, Теодор, Федор.
Женские именины: Сусанна, Лилия, Жанна, Мария.
Напомним, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин.
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