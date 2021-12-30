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Праздник 30 декабря: важные приметы и запреты этого дня, у кого именины

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Четверг 30 декабря 2021 05:29
Праздник 30 декабря: важные приметы и запреты этого дня, у кого именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 декабря 2021 года украинцы почитают память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

По преданию, за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Царь Вавилона, чье имя было Навуходоносор, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными.

В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам, для чего окружил отроков роскошью и изобилием. Парни отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. За это Господь подарил им мудрость.

Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались делать это, за что царь приказал их казнить. Однако Господь защитил их и те остались невредимыми, после чего правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода на Даниила, таким и май будет.
  • Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.
  • Метель началась – пчелы будут хорошо роиться.
  • Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя целовать спящих младенцев, ведь ребенок может серьезно заболеть.
  • Спящих деток нельзя кормить грудью, так как после этого они могут плохо расти и развиваться.

Кроме того, в этот день стоит обратить внимание на человека, который спит. По нему можно "прочитать", что его ждет. Если он смеется - ангелы радуются, если скрипит зубами - ангелы борются с демонами, однако, если человек говорит - долго не проживет.

Отмечается, что в этот день часто снятся вещие сны, поэтому стоит быть крайне внимательным к деталям.

День ангела 30 декабря отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников и постов на январь 2022.

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