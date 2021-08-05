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Праздник 5 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

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Четверг 05 августа 2021 05:56
Праздник 5 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины В этот день православные чтят святого Трофима (freepic/com)
Автор: Styler

5 августа в народе отмечают день Трофима Бессонника.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.

В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: "Если идет работа, спать неохота".

Главные приметы этого дня

  • Совы кричат – будет холодно.
  • Утренние зори быстро гаснут – к сильному ветру.
  • Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.
  • Сны в эту дату вещие и обязательно сбудутся.
  • Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.
  • На рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней начнутся дожди

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
  • Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.

Именинники в этот день – Трофим, Феофил (Теофил). Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!

Напомним, что праздник День защитника Украины, который страна отмечает ежегодно 14 октября, переименовали.

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