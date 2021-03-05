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Праздник 5 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 05:54
Праздник 5 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины В этот день почитают Льва Катанского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

5 марта 2020 года православные всего мира чтят память епископа Льва Катанского, его еще называли Львом Катальщиком.

Наши предки даже переименовали этот день и называли его "катыш". Обычно в этот день катались на санях, так как зимний сезон подходил к концу.

5 марта нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что 5 марта в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.

Главные приметы этого дня:

  • Снег прошел к этому дню – будет плохой и неурожайный год.
  • Сороки и галки в снегу купаются – будет оттепель.
  • Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.
  • Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.
  • Меняется направление ветра - примета того, что оттепель будет недолгой.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не начинайте новых дел в этот день– это предвещает неудачу.
  • Не обещайте ничего другим, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится.
  • Не допускайте простуд в этот день - болезнь долго не уйдет.
  • Выбросьте старую обувь из дома - весь год будет достаток.

Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Лев, Сергей и Ярослав.

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