Праздник 5 октября: что запрещено делать в этот день, приметы
5 октября 2021 года православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.
Что нельзя и можно делать в этот день, приметы, обычаи и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Священномученик Фока был родом из города Синопа. Он исцелял людей и изгонял из них бесов. Многим людям он помог обрести веру.
В зрелые годы Фока стал епископом Синопским. Во время гонений на христиан при императоре Траяне его вынуждали отречься от веры, но он этого не сделал, за что поплатился жизнью в 117 году. В 404 году его мощи перенесли в Константинополь.
Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры, был родом из галилейского города Гафхефера и относился к числу двенадцати малых пророков. Он стоит особняком среди ветхозаветных пророков, потому что ему выпало пророчествовать не в землях Иудейской и Израильской, а в Ниневии - столице Ассирийского царства, среди язычников.
Святого Фоку в народе почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих.
Часто на Фоку и Ион дул сильный ветер, порывы которого осыпали листву с деревьев. Люди также верили, что ветер мог принести с собой порчу и нечистую силу.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещено есть рыбу, а также ее ловить, продавать и покупать;
- Нельзя устраивать посиделки с родственниками;
- Нельзя сжигать старые веники;
- Нельзя разорять муравейники;
- Запрещено проклинать ветер;
- Нельзя бить палкой или хлыстом по земле.
Приметы и поверья 5 октября
- Если листва с березы еще не опала, то снег будет поздно.
- Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.
- Если в воздухе летает много паутины, значит осень будет теплой.
День ангела 5 октября празднуют: Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Николай, Петр, Федор. Обязательно поздравьте этих людей с именинами!
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