ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздник 9 ноября: самый суровый запрет и традиции этого дня

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 06:00
Праздник 9 ноября: самый суровый запрет и традиции этого дня Какой праздник 9 ноября (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

9 ноября 2020 существует один очень важный и необычный запрет, которого лучше придерживаться

9 ноября 2020 года согласно православному календарю чтят мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского. В этот день существуют важные традиции, запреты и приметы, про которые следует помнить.

9 ноября свои именины празднуют Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, пишет kanalukraina.tv. Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале.

Главные традиции 9 ноября

По традиции этот день считался "обетным". Сегодня нужно дать обещание выполнить определенную работу, либо же следовать зароку в течение названного времени (недели, месяцы, год).

Такой обет порой давали после увиденного сна - он считался вещим. Среди зажиточных людей было давать "крупные" обещания, к примеру, построить храм, поставить крест, подарить церкви иконы дать деньги на ее благоустройство.

Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище - например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.

9 ноября нужно помогать людям и подавать милостыню, это принесет большое счастье.

Женщинам необходимо шить или вязать, ведь одежда, изготовленная сегодня, будет иметь хорошую энергию.

Праздник 9 ноября: самый суровый запрет и традиции этого дня

Нестор Летописец

Строгие запреты этого дня

Разумеется, самым строжайшим запретом этого дня и последующих являлось нарушить данный на Нестора Летописца обет. Если же обещание выполнится в срок, то все напасти и беды обойдут стороной.

Кроме того, категорически не разрешается переедать или употреблять жирную пищу. Лучше всего посвятить день очищению и молитвам.

Также запрещается давать людям обещания и не выполнять их.

Людям творческим, наделенным талантом и уже чем-то прославившимся, в этот день категорически нельзя принимать в дар цветы. Если верить приметам, взяв от дарителя цветы, такая творческая личность может распрощаться в скором времени не только со славой, но и с талантом.

Народные приметы на Нестора Летописца

  • Если несколько дней кряду ветер дует с переменной силой, но направления не меняет - это к осадкам.
  • Иней на деревьях - быть морозам, а если в утренние часы туманно, то это к оттепели.
  • Если же первый снег укрыл сырую землю, это значит, что в феврале-марте будет много подснежников.

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных ждут украинцев в ноябре 2020.

Также астрофизики предупредили украинцев про магнитные бури в ноябре 2020-го.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно, - Кравчук
Лера Полищукредактор ленты новостей Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно, - Кравчук