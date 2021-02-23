Приближается Великий пост: что можно и нельзя есть

Великий пост занимает центральное место в православном календаре как время духовного и физического очищения, молитв, воспоминаний земной жизни Христа и его жертв ради искупления грехов человечества. В этом году он стартует 15 марта и заканчивается 1 мая.

О том, что можно есть в Великий пост 2021 - читайте в материале Lite.

Основные правила питания в Великий пост

В 2021 году Пасхальный пост продлится с 15 марта до 1 мая. Верующих ожидают 6 недель ограничений в рационе, основной составляющей которого станет растительная пища. Если вы поститесь в первый раз или хотите узнать интересные рецепты блюд и сделать меню в Великий пост вкусным и разнообразным, наша статья станет для вас полезной.

Готовиться к посту принято заранее, и уже за неделю до его начала из рациона исключают мясные блюда. Первая и последняя недели поста самые строгие в питании.

В понедельник 19 февраля рекомендуется полный отказ от пищи. Также нельзя будет есть в Страстную пятницу.

В некоторые дни допустимы отступления в строгих правилах. На такие православные праздники, как Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 марта), можно включить в рацион рыбу. В Лазареву субботу (31 марта) разрешается рыбная икра. Кроме этого, в выходные дни можно выпивать по бокалу красного сухого вина.

Также стоит обратить внимание, что церковь рекомендует воздержаться от поста в случае наличия серьезных заболеваний, и дает некоторые послабления для беременных, детей и пожилых людей.

Для здорового человека ограниченное питание в Великий пост - прекрасная возможность оздоровить и очистить свой организм. Но главным в этот период остается именно духовное очищение.

Рацион в Великий пост: что можно есть по дням

Календарь постного питания в нестрогие дни подразумевает следующий режим:

Понедельник, среда, пятница - сухоядение. Допускается употребление фруктов и овощей, не прошедших термообработку, а также вода, компоты, травяной чай.

Вторник, четверг - горячая пища без масла. Это могут быть каши, супы (например, грибной бульон с картофелем или вермишелью).

Суббота, воскресенье - можно есть блюда с добавлением растительного масла. В рацион включают овощные рагу, запеченный картофель, свеклу, морковь, постный борщ, супы с овощной зажаркой на подсолнечном масле.

Злоупотреблять такими приправами как соль, сахар, перец и пряности в пост также не стоит. Отдавайте предпочтение пище, приготовленной на пару, гриле или в духовке.

Энергии в период поста прибавят орехи, маслины, сухофрукты (изюм, инжир), мед. Их также можно включать в свой рацион в умеренных количествах в нестрогие дни поста. Разрешены постный хлеб и другая выпечка без молока и яиц.