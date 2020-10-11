Приключения и сюрпризы будут обеспечены: гороскоп для всех знаков Зодиака с 12 по 18 октября

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 12 по 18 октября

Гороскоп на октябрь 2020 года сулит много неожиданных встреч, внезапные изменения в различных сферах жизни и насыщенные периоды. Середина осени для многих представителей зодиакального созвездия станет временем кардинальных поворотов и судьбоносных решений.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю, с 12 по 18 октября, и сообщили, кому звезды сулят удачу в ближайшие дни. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Вас охватит лень и зависть и не стоит им поддаваться, сфокусируйте свое внимание на своих делах и перестаньте смотреть по сторонам. Неделя может стать периодом больших побед, нужно только отбросить посторонние мысли. В личных отношениях будет везти – перспективное знакомство или новое дыхание в тех отношениях, которые уже есть. Главным днем станет понедельник – настройте себя на позитив и победу.

Телец

Наступает благоприятный период для любовных приключений. Удачен будет досуг с любимым человеком или путешествие. Займитесь шоппингом, отправляйтесь в поездку или отпуск. В отношениях также может наметиться новый уровень – знакомство с родителями или признание в любви. В работе также ожидается подъем, особенно будет везти тем, кто занимается покупками и продажами, работает с цифрами или постоянно общается с клиентами.

Близнецы

Отбросьте весь негатив в ближайшие дни, чтобы привлечь удачу. В начале недели вас могут посетить неприятные мысли, но избавляйтесь от них с помощью позитивных людей и искренности. Вторая половина недели станет судьбоносной, ожидаются большие перемены и вам понадобится вся выносливость и терпение. В субботу посвятите время делам, в воскресенье стоит отдохнуть и побыть дома.

Рак

Раки почувствуют прилив энергии, удачи, стойкости и уверенности в себе, которые им дадут звезды и планеты. О безделье забудьте и сами решайте, что станет важной сферой жизни на этой неделе – удача будет сопутствовать во всем. Не проявляйте эгоизм и не позволяйте себе лень – это может сильно отпугнуть ваше везение.

Лев

Будьте осторожны в ближайшие дни и постарайтесь достичь внутреннего покоя и равновесия. Помочь вам сможет грандиозная уборка в доме. Выбросьте весь хлам и проведите тщательную инвентаризацию. В отношениях с близкими вам понадобится великодушие и доброта, не время демонстрировать свое самолюбие. Есть вероятность того, что придется чем-то пожертвовать ради родственников или любимого человека. Используйте творческий подход к сложным проблемам.

Дева

Неделя будет конфликтной, возможны ссоры и неурядицы как дома, так и на работе. Будьте осторожны в высказываниях в отношении друзей. Иначе вам придется извиняться и просить прощения. Проявите дипломатичность и не рискуйте своими связями. Со среды напряженность пойдет на спад, можно будет со всеми спокойно договориться. Большую опасность на этой неделе могут представлять высокомерие, тщеславие и гордость. Займитесь работой над собой.

Весы

Удача вам улыбнется практически во всех сферах жизни и начнется период, в котором нет места прошлому. Подумайте о перспективах, найдите свой путь к обретению счастья. У вас получится избавиться от переживаний и негативных эмоций. Постарайтесь выйти из уединения и больше общаться с близкими людьми. У вас появятся новые увлечения и цели.

Скорпион

Посвятите неделю финансовой сфере, раздайте долги, сократите крупные траты и постарайтесь больше работать. Прислушайтесь к своим желаниям и звезды запустят скрытые процессы в сознании, которые выведут на тропу достижения успеха. 12,17 и 18 октября нужно посвятить семье и домашним хлопотам, остальные дни – усердной работе.

Стрелец

Неделя будет очень позитивной и Стрельцам не составит труда привлечь в свою жизнь любовь, удачу и достаток. Интуиция будет усиливаться и подавать явные сигналы, прислушайтесь. Постарайтесь победить собственные капризы и поддерживать настроение в ровном и сбалансированном состоянии. Внутренняя стабильность поможет принять очень важное решение в определенный момент.

Козерог

Понедельник станет сложным, так как будет диссонанс планет и звезд и возможен всплеск негативных мыслей. Сделайте усилие, чтобы не впадать в апатию. Со вторника ожидайте приятные изменения и сюрпризы – удачный период продлится до конца недели. Чтобы усилить воздействие планет – создайте дома благоприятную атмосферу.

Водолей

Наступает удачный период в финансовой сфере и звезды будут подталкивать Водолеев к повышенной активности. Она будет распространяться не только на сферу бизнеса и денег, но и отлично будет мотивировать в личной жизни. Одинокие представители знака получат знак свыше о создании новых связей и знакомств, а те, кто уже в отношениях – начнут больше общаться со своими возлюбленными и до конца недели будет усиливаться чувство партнерства в прогрессии.

Рыбы

Звезды сулят прекрасное время для обучения и улучшения памяти. Это поможет в дальних поездках делового и личного характера, а события будут развиваться очень стремительно на этой неделе. Не поддавайтесь сплетням и слухам в начале недели, тем более, что вреда они не принесут. И не допускайте словесные перепалки, так как сейчас не самое удачное время для пустых разговоров и отстаивания своего мнения.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака.

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