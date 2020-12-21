Приморозит, а потом затянет снежными ливнями: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине сильно изменится в ближайшие три дня. Сначала придут морозы, которые больше всего зацепят северо-восток, а потом страну накроет осадками в виде дождя и мокрого снега. Синоптики показали новые карты погоды и рассказали, когда и в каких областях ждать похолодания и настоящих снежных ливней.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, мороз до -10 ударит в ночное время по линии северо-востока уже 22 декабря.

Что касается осадков, то в этот день вероятны небольшие дожди на Западе, а на Востоке, в Запорожской и Херсонской области - снега, в Крыму - дождь с мокрым снегом. На остальных территориях переменная облачность, без осадков.

Температура в этот день днем от +2 до -3 градусов днем и -1... -5 ночью. На Востоке и в северо-восточных областях днем -2... -5, ночью -7... - 10 градусов. На Западе днем 0... +5, а ночью +1... -2 градуса.

В Киеве во вторник 0... -2, ночью -2... -4, без осадков.

Погода в Украине 22 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 23 декабря, температура в стране повысится, но вместе с тем придут осадки. На Западе - дожди, а на Севере, в Житомирской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях - мокрый снег с дождем. На Востоке, Юге и в остальных центральных областях осадки маловероятны.

На Западе потеплеет до +4+6 днем, а ночью +2... -1. На Востоке все еще морозно - днем -1... -3, ночью -5... -7 мороза. А на остальных территориях днем +2... -1, ночью -1... -5 градусов.

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь, днем +1... -1, а ночью -2... -4 мороза.

Погода в Украине 23 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Четверг, 24 декабря, принесет еще большее потепление, но осадками затянет уже всю страну. На Юге - небольшой дождь, на Западе и Севере более сильные дожди, а на Востоке и в части Центра вероятны дожди с мокрым снегом.

Температура на Западе будет рекордно высокой - от +5 до +8 днем и +3+5 ночью, на Юге +4+7 днем и +1... -3 ночью, на Севере и в Центре +2+5 днем и +1... -3 ночью, а на Востоке -1... -3 градуса и -2... -6 соответственно.

В Киеве в четверг, 24 декабря, ожидаются дожди, а температура будет днем +3+5 и +1... -1 ночью.

Погода в Украине 24 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила о морозах на Востоке Украины, а также сильных осадках и порывистом ветре.

Также сразу несколько погодных ресурсов обновили прогноз погоды в Украине на Новый год.