Приморозит и засыплет снегом сразу несколько областей: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в начале декабря удивит перепадами температуры

Погода в Украине в начале следующей недели будет морозной и преимущественно снеговой. На протяжении 30 ноября-3 декабря в регионах температура опустится до -7°C, снег преимущественно выпадет кое-где на западе, востоке и в центре. Прогноз погоды на начало ближайшей недели дали синоптики Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки, 30 ноября, ожидается снег в западных областях, в Киеве и Черкассах; мокрый снег с дождем прогнозируют в Кропивницком и Сумах. Дождливо будет на севере страны, в Полтаве и в отдельных районах восточных областей.

Температура воздуха днем составит от -1°C на Западе до + 7°C на Севере (в Крыму до 12° тепла). Ночью ожидаются заморозки 0°C до -5°C.

Погода в Украине на 30 ноября (карта: Украинский гидрометцентр)

Начало зимы принесет украинцам дневное похолодание. В большинстве областей страны 1 декабря температура днем опустится до -1°C. Плюсовая температура ожидается только в некоторых центральных и восточных областях и в Крыму.

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют в Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве. На Западе восстановится приятная погода, там будет солнечно и сохранится легкий морозец.

Погода в Украине на 1 декабря (карта: Украинский гидрометцентр)

Уже в среду, 2 декабря, ожидается снег в почти всех областях, кроме Запада, там будет пасмурная погода.

Температура днем в среднем от 0°C до -3°C. Ночью прохладнее всего будет в западных областях, там синоптики обещают до -9°C. В Киеве 2 декабря прогнозируют снег и днем до -2°C.

Погода в Украине на 2 декабря (карта: Украинский гидрометцентр)

В четверг, 3 декабря, температура будет аномально разной. В центральных областях, по прогнозу синоптиков, ожидается от 0°C до -3°C. На Востоке от -1°C до +1°C, а на Западе от -1°C до +6°C.

Снег обещают в Киеве, в отдельных районах Черкасской, Черниговской, Харьковской, Винницкой и Житомирской областей, Осадки прогнозируют и в Кропивницкому и в Одессе. На Западе без осадков, облачно с прояснением.

Погода в Украине на 3 декабря (карта: Украинский гидрометцентр)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал новый прогноз погоды на декабрь и предупредил о аномальных сюрпризах.

Ранее метеорологи также спрогнозировали, какой будет погода в Киеве зимой 2020-2021. Они считают, что в этом сезоне синоптические условия могут быть непредсказуемы.