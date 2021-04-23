Принц Луи празднует день рождения: его родители показали милое фото

23 апреля королевская семья Кембриджей празднует день рождения их младшего сына принца Луи. Ему исполняется три года. В связи с этим герцогиня Кембриджская решила опубликовать его милое фото в соцсети.

Фотография была сделана герцогиней в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад Уилкокс в среду. В этот же детский сад ходила сестра принца Луи принцесса Шарлотта.

На снимке мы можем увидеть принца Луи, который сидит на двухколесном детском велосипеде с рюкзаком за плечами.

"Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением принца Луи", - написали под фото.

Принц Луи празднует третий день рождения (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Напомним, что третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 в Лондоне. Вес малыша был 3830 граммов. Рожала Кейт в больнице Святой Марии в Лондоне, там же, где появились на свет все трое ее детей, а после вместе с мужем Уильямом вышла к репортерам с малышом на руках.

В момент рождения ребенок стал пятым в порядке престолонаследия после своих деда, отца, старших брата и сестры.