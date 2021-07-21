Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару
Высокая температура воздуха - это не просто "некомфортно", весь организм может серьезно страдать в жару, поэтому его необходимо поддерживать всеми доступными способами.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как помочь организму пережить жару и чего категорически нельзя делать, пока температура не спадет.
При высокой температуре воздуха:
- Нарушается водно- солевой обмен организма
- Ухудшается питание клеток мозга, сердца, сосудов
- Учащается пульс, компенсаторно урежается дыхание
- Повышается температура тела
- Снижается АД и мочеиспускание
Жара может привести:
- к головокружению, тошноте, обмороку, потере сознания
- отекам
- судорогам
- при сердечно-сосудистых заболеваниях - к инфаркту, инсульту
- образованию тромбов
- потерк концентрации и снижению работоспособности
- нарушениям сна
- дисфункции надпочечников
В группе риска: дети, беременные, пожилые, пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, эндокринной патологией, онкологией.⠀
В жару нужно спасать свой организм всеми возможными способами (фото: https://www.pexels.com)
Как помочь организму в жару
- Охлаждать организм любыми способами:
- принимать 4-5 раз в день душ комнатной температуры (ни в коем случае не холодный - резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов),
- есть охлаждающие продукты: фрукты, авокадо,
- пить настои: мята, мелисса, розмарин, холодный каркадэ,
- по возможности, быть с мокрой головой.
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- Предотвращать обезвоживание:
- пить чистую воду - большую часть утром и вечером, когда идет запас воды в организме,
- для баланса электролитов - кокосовая вода, минеральная вода с содержанием К, Mg, Ca, а также зеленые соки (в них можно добавить немного соли и меда),
- употребляйте ягоды и овощи с повышенным содержанием воды (помидор, огурец, арбуз),
- Употреблять легкую пищу: холодные супы (окрошка, свекольник, гаспачо), салаты из свежих овощей.
- Пить зеленые смузи и соки.
- Не наносить на тело и лицо косметические средства - поры должны дышать.
- Не носить бюстгальтер, давящую, синтетическую одежду.
- Откажитесь от спортивных нагрузок в дневное время: они увеличивают теплообмен и усугубляют обезвоживание.
- Любая работа вниз головой (например, в огороде), при предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям может привести к инсульту.
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