Просто и действенно: нутрициолог назвала топ-15 способов увлажнить кожу и волосы

Гладкая, напитанная кожа и блестящие волосы - результат не только похода к косметологу в салон красоты, а, в первую очередь, - баланса в организме.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, что добавить в свой рацион, а что из него убрать, чтобы кожа и волосы были здоровыми.

Советы по уходу за кожей и волосами, которые легко применить в домашних условиях

1. Рыбий жир в виде жирной рыбы - селедка, скумбрия, палтус и др. - 2-3 раза в неделю. На постоянной основе в не солнечное время года - жир печени трески (по 2 капсулы после завтрака).

2. Мясной или костный бульон (усваивается лучше, чем коллаген в добавках). Коллаген в большом количестве также находится в водорослях. Водоросли лучше всего усваиваются в виде геля.

3. Фрукты и компоты с большим содержанием витамина С для усвоения коллагена (цитрусовые, шиповник (особенно черный), киви, облепиха, клубника, смородина, крыжовник).

Топ полезных советов для красоты кожи и волос (фото: pexels.com)

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4. Масло гхи (не менее 1 ст. л. в день) или сливочное масло, если вы едите молочные продукты.

5. Минимизация сырой еды (большая часть еды - термически обработанная), сухофрукты только вымоченные или в компоте.

6. Режим питья - не менее 1,5 л воды в день. Из жидкостей еще можно пить травяные чаи, компоты и морсы без сахара, кокосовую воду, овощной сок, иногда - гранатовый сок, но не фруктовые соки, так как в них много сахара.

7. Витамин Е, который содержится в орехах, семечках и нерафинированных растительных маслах. Все эти продукты должны быть только свежими, без горечи. Прогорклые орехи оказывают негативное влияние на весь организм, особенно желчный пузырь и работу мозга.

В масле арганы содержится весь спектр витаминов Е (в частности, большое количество гамма-токоферолов, что редкость для продуктов). Масла из сои, кукурузы, подсолнечника, рапса лучше исключить из питания. Другие источники витамина Е - шпинат, зелень репы, мангольд, кейл, капуста, брокколи, брюссельская капуста.

Больше полезных жиров и зелен (фото: pexels.com)

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8. Еще продукты, которые стоит включить в питани, икра, морепродукты, животный жир (например, сало, но его стоит избегать при куперозе и расширенных порах).

9. Увлажнение помещения.

10. Нанесение крема или кунжутного масла на тело перед сном. В масло можно добавить любимое эфирное масло. Я люблю розу, лаванду, лемонграсс, бергамот, апельсин, мандарин, обожаю клементин. Имбирь и грейпфрут оказывают тонизирующее влияние на кожу, борются с целлюлитом, омолаживают кожу. Герань помогает избавиться от шрамов и растяжек.

11. Проверьте, не пьете ли вы диуретические травы / чаи. Они вымывают жидкость и полезные минералы из организма.

12. Хорошо действуют для увлажнения и питания масло вечерней примулы или масло бораго при приеме внутрь.

13. Для внешнего применения для кожи лица хороши питательные масла опунции, арганы, шиповника. Помните, что на лицо нежелательно наносить крема и масла на ночь. Они закупоривают поры, не позволяют коже дышать и выводить токсины в ночное время.

14. Маски для волос с конопляным, оливковым или аргановым маслом. Супер маска - по 1 ст. л. меда, масла и 1 яйцо. Все смешать и нанести на волосы. Шампуни и маски для волос лучше выбирать с гиалуроновой кислотой.

15. Для защиты кончиков волос от сечения и сухости можно наносить на них каплю масла арганы.