Рамадан 2021: главные традиции и запреты мусульманского поста

С заходом солнца 12 апреля у всех мусульман начнется Рамадан. Это священный месяц, во время которого верующие концентрируются только на духовности и посте.

Обо всех традициях и запретах мусульман - читайте ниже в нашем материале.

В исламской религии этот месяц считается одним из самых важных периодов в году.

Каждый год сроки священного Рамадана высчитываются согласно лунному календарю. В 2021 году он выпал на 12 апреля и продлится в течение 30 дней, до 12 мая включительно.

На следующий день, 13 мая, мусульмане будут праздновать Ураза-байрам – одно из главных событий в исламе, после Курбан-байрама.

Строгий пост в Рамадан мусульмане встречают благостно и с радостью. Согласно Корану, в этот месяц пророк Мохаммед впервые принялся сочинять стихи для священной книги мусульман.

В этот период мусульмане духовно очищаются и убеждаются в силе своей веры. Важно принимать все ограничения священного месяца с пониманием и готовностью.

В Рамадан мусульмане должны молиться пять раз в день. Молитва называется намаз. Также верующие делают пожертвования нуждающимся - закят, который также может быть своего рода откупом для искупления грехов.

В это время осуществляется хадж - паломничество в святое место - Мекку.

Рамадан длится 30 дней (фото: Getty Image)

Что нельзя делать в Рамадан

На протяжении всего месяца Рамадан особенно важно соблюдать ограничения от рассвета до заката. В Коране написано: "Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи". Отказ от пищи называется имсак.

В течение всего месяца строго запрещено употребление воды и пищи, курение, интимная близость днем – от рассвета до заката. В ночное время этот запрет не действует. Таким образом, в это время мусульмане едят два раза - до рассвета – сухур и после заката – ифтар. Целый день предполагается молиться.

Кто может не соблюдать пост?

От соблюдения поста освобождаются верующие по состоянию здоровья: люди с хроническими заболеваниями, болеющие, пожилые, если отказ от пищи и питья может им навредить.

Также освобождаются беременные женщины, женщины в период менструации и кормящие матери, которые беспокоятся за здоровье своего ребенка, а также дети, не достигшие половой зрелости.

В Коране написано следующее: "А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!"

Кстати, в одну из десяти последних ночей Рамадана наступает Ночь могущества. Ее проводят в молитве. Чаще всего - это 27 ночь поста.