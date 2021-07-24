Кроме рассола: нутрицилог назвала главные средства от похмелья, которые работают
Похмелье часто воспринимается не слишком серьезно: почти у каждого бывает, и почти у всех проходит. А зря, это состояние может быть очень опасным.
Симптомы похмелья схожи с симптомами сердечной недостаточности, рассказала в своем блоге в Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Для сравнения:
- повышение артериального давления;
- одышка;
- потливость;
- холодные конечности;
- тремор рук;
- беспокоящие боли в области сердца;
- проблемы со сном.
Так вот, если вы в состоянии похмелья, то очень легко пропустить проявления сердечной недостаточности. Поэтому мой вам совет - не пейте, ну а если пьете, то делайте это умеренно.
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Чем поддержать организм, если пьете алкоголь
- До и после застолья выпить комплекс витаминов группы В. Без них не будет хорошей выработки ферментов, перерабатывающих алкоголь, а также фазы детоксикации будут работать недостаточно хорошо. А если ферменты вырабатываются плохо (или фазы детоксикации печени работают плохо), то похмелье вас будет ждать даже с малого количества выпитого.
- Накануне обязательно примите цинк, он также участвует в вышеназванных процессах.
- Янтарная кислота - как до, так и после. При сильном похмелье - каждые три часа по 2 т. Оказывает метаболическое, антиоксидантное, антигипоксическое действие. Расщепляет токсины и стимулирует образование энергии.
- АЦЦ лонг - предотвращает побочные эффекты, вызванные токсичными веществами, которые снижают уровни глутатиона. А алкоголь подавляет глутамин. И когда вы перестаете пить, организм будет работать сверхурочно, чтобы увеличить уровень глутамина, поэтому, в конце концов, вы будете чаще просыпаться, а сон будет весьма прерывистым.
Возврат глутамина способствует появлению усталости, дрожи, тревожности, беспокойства и даже повышению артериального давления, которые часто ощущаются во время похмелья.
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Расторопша. В ней содержатся силимарин и силибин - антиоксиданты, помогают защитить печень от токсинов, в том числе, от воздействия алкоголя. Силимарин не только увеличивает уровень глутатиона, но и помогает регенерировать клетки печени.
- Витамин С. Алкоголь и курение истощают запасы витамина С, а он важен для уменьшения окислительного процесса в печени, вызванного алкоголем.
- Глутаргин, стимулирует утилизацию алкоголя.
- Пейте больше воды, ешьте, на пустой желудок алкоголь всасывается быстрее, не забывайте про электролиты, кокосовая вода, минеральная вода, рассол ферментированной или квашеной капусты.
- Физические упражнения, если нет сил, хотя бы пройдитесь. Токсины выходят с потом.
- Имбирный чай поможет снять тошноту.
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