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Кроме рассола: нутрицилог назвала главные средства от похмелья, которые работают

Новина українською →
Суббота 24 июля 2021 12:01
Кроме рассола: нутрицилог назвала главные средства от похмелья, которые работают Лучше не пить, но если выпили, нужно помочь организму (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Похмелье часто воспринимается не слишком серьезно: почти у каждого бывает, и почти у всех проходит. А зря, это состояние может быть очень опасным.

Симптомы похмелья схожи с симптомами сердечной недостаточности, рассказала в своем блоге в Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Для сравнения:

  • повышение артериального давления;
  • одышка;
  • потливость;
  • холодные конечности;
  • тремор рук;
  • беспокоящие боли в области сердца;
  • проблемы со сном.

Так вот, если вы в состоянии похмелья, то очень легко пропустить проявления сердечной недостаточности. Поэтому мой вам совет - не пейте, ну а если пьете, то делайте это умеренно.

Кроме рассола: нутрицилог назвала главные средства от похмелья, которые работаютЧем помочь себе утром, после бурной ночи (фото: pexels.com)

Чем поддержать организм, если пьете алкоголь

  • До и после застолья выпить комплекс витаминов группы В. Без них не будет хорошей выработки ферментов, перерабатывающих алкоголь, а также фазы детоксикации будут работать недостаточно хорошо. А если ферменты вырабатываются плохо (или фазы детоксикации печени работают плохо), то похмелье вас будет ждать даже с малого количества выпитого.
  • Накануне обязательно примите цинк, он также участвует в вышеназванных процессах.
  • Янтарная кислота - как до, так и после. При сильном похмелье - каждые три часа по 2 т. Оказывает метаболическое, антиоксидантное, антигипоксическое действие. Расщепляет токсины и стимулирует образование энергии.
  • АЦЦ лонг - предотвращает побочные эффекты, вызванные токсичными веществами, которые снижают уровни глутатиона. А алкоголь подавляет глутамин. И когда вы перестаете пить, организм будет работать сверхурочно, чтобы увеличить уровень глутамина, поэтому, в конце концов, вы будете чаще просыпаться, а сон будет весьма прерывистым.

Возврат глутамина способствует появлению усталости, дрожи, тревожности, беспокойства и даже повышению артериального давления, которые часто ощущаются во время похмелья.

Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару

  • Расторопша. В ней содержатся силимарин и силибин - антиоксиданты, помогают защитить печень от токсинов, в том числе, от воздействия алкоголя. Силимарин не только увеличивает уровень глутатиона, но и помогает регенерировать клетки печени.

  • Витамин С. Алкоголь и курение истощают запасы витамина С, а он важен для уменьшения окислительного процесса в печени, вызванного алкоголем.
  • Глутаргин, стимулирует утилизацию алкоголя.
  • Пейте больше воды, ешьте, на пустой желудок алкоголь всасывается быстрее, не забывайте про электролиты, кокосовая вода, минеральная вода, рассол ферментированной или квашеной капусты.
  • Физические упражнения, если нет сил, хотя бы пройдитесь. Токсины выходят с потом.
  • Имбирный чай поможет снять тошноту.

Раньше нутрициолог рассказала, как питаться при отеках, чтобы они быстрее сошли.

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