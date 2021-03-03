Расставшийся с женой ведущий рассказал о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в сети игривым видео с популярной украинской певицей Тиной Кароль. Кроме того, он опубликовал новые фото с артисткой.

"Мы стали неприлично часто встречаться", - подписал свой пост ведущий.

На видео Тина Кароль берется рукой за лицо ведущего и напевает свою новую песню "Скандал", после чего Демин просит, чтобы она его отпустила.

Отметим, что и певица и ведущий официально сейчас находятся без пары.

Видео находится в третьей карусели.

Один из подписчиков Демина спросил его, может еще с Тиной будет свидание. На что он ответил, что может это и было свидание.

Другие пользователи сети также прокомментировали это.