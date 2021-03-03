Расставшийся с женой ведущий рассказал о неприлично частых встречах с Тиной Кароль
Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в сети игривым видео с популярной украинской певицей Тиной Кароль. Кроме того, он опубликовал новые фото с артисткой.
Снимки и видео Демин показал в Instagram.
"Мы стали неприлично часто встречаться", - подписал свой пост ведущий.
На видео Тина Кароль берется рукой за лицо ведущего и напевает свою новую песню "Скандал", после чего Демин просит, чтобы она его отпустила.
Отметим, что и певица и ведущий официально сейчас находятся без пары.
Видео находится в третьей карусели.
Один из подписчиков Демина спросил его, может еще с Тиной будет свидание. На что он ответил, что может это и было свидание.
Другие пользователи сети также прокомментировали это.
- Путь к интервью с Даном Баланом лежит через Тину Кароль;
- Давай второе интервью с Тиной? Думаю, все бы хотели еще раз Тину у тебя в видео увидеть!
- Тиночка, украшение любого мужчины. Слава, не поднимайте в интервью с Поляковой вопрос скандала с Тиной. Уже и так все выяснили. Пусть уже все успокоятся. Тем более этого хочет Тина;
- Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее и магия!!!
- Слава, надо с Тиной договориться насчет Дана, мы его заждались.
Напомним, Тина Кароль сделала откровенное признание о больших переменах в жизни.
Ранее Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль.