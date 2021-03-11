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Разгневанный сын Григория Чапкиса покинул Украину: что произошло

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 16:03
Разгневанный сын Григория Чапкиса покинул Украину: что произошло Григорий Чапкис с дочкой Лилией и сыном Григорием (фото: instagram.com/gregory_chapkis)
Автор: Светлана Мащенко

Сын 91-летнего балетмейстера Григория Чапкиса покинул Украину после недельного пребывания на родине. Хореограф улетел в США, где у него своя танцевальная школа. Но не обошлось без неприятностей.

Об этом Грег рассказал в Instagram-stories

Чтобы мужчине разрешили вылет, ему пришлось сделать три теста на коронавирус и собрать достаточное количество документов и справок.

На опубликованном видео мужчина не на шутку разгневан из-за такой проволочки. Он поставил рассерженный эмодзи и с возмущением показал бумаги.

Сын Чапкиса покинул Украину (видео)

Напомним, что 42-летний Грег прилетел в Киев, когда отцу стало хуже после перенесенной еще в декабре 2020-го двусторонней пневмонии.

Сам Григорий Чапкис после долгой болезни очень слаб, но уже выходит на прогулки. В сентябре 2020-го знаменитый судья "Танцев со звездами" женился в четвертый раз на женщине, младшей от него на 52 года.

От первых двух жен у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Грег (Григорий). Дети хореографа продолжают дело отца в Италии и США.

Ранее мы показывали видео, на котором Григорий Чапкис гуляет по Киеву под ручку с сыном и рассказывает о своем самочувствии.

После перенесенной в декабре пневмонии, Григорий Чапкис еще дважды бывал в больнице - в январе и феврале.

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