Разгневанный сын Григория Чапкиса покинул Украину: что произошло
Сын 91-летнего балетмейстера Григория Чапкиса покинул Украину после недельного пребывания на родине. Хореограф улетел в США, где у него своя танцевальная школа. Но не обошлось без неприятностей.
Об этом Грег рассказал в Instagram-stories
Чтобы мужчине разрешили вылет, ему пришлось сделать три теста на коронавирус и собрать достаточное количество документов и справок.
На опубликованном видео мужчина не на шутку разгневан из-за такой проволочки. Он поставил рассерженный эмодзи и с возмущением показал бумаги.
Сын Чапкиса покинул Украину (видео)
Напомним, что 42-летний Грег прилетел в Киев, когда отцу стало хуже после перенесенной еще в декабре 2020-го двусторонней пневмонии.
Сам Григорий Чапкис после долгой болезни очень слаб, но уже выходит на прогулки. В сентябре 2020-го знаменитый судья "Танцев со звездами" женился в четвертый раз на женщине, младшей от него на 52 года.
От первых двух жен у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Грег (Григорий). Дети хореографа продолжают дело отца в Италии и США.
Ранее мы показывали видео, на котором Григорий Чапкис гуляет по Киеву под ручку с сыном и рассказывает о своем самочувствии.
После перенесенной в декабре пневмонии, Григорий Чапкис еще дважды бывал в больнице - в январе и феврале.