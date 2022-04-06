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"Русский мир - хуже самой страшной болезни": у ведущего Орла и Решки умерла в Мариуполе мама

Новина українською →
Мариуполь, Среда 06 апреля 2022 13:19
"Русский мир - хуже самой страшной болезни": у ведущего Орла и Решки умерла в Мариуполе мама Андрей Бедняков сообщил о кончине мамы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский ведущий программы "Орел и решка" Андрей Бедняков сообщил трагическую новость. В Мариуполе умерла его мать.

Об этом он написал в Instagram.

"Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце. Тяжело писать, но я это сделаю
За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они наконец-то, смогли выехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме", - рассказал Андрей.

С начала войны женщина очень ослабела, потом находилась в коме.

"Русский мир - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно - я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг", - написал с болью Бедняков.

По словам ведущего, Путин забрал у него самое родное.

"У меня и еще у тысяч украинцев, но мы обязательно дождемся. Не вздумайте мне писать. Нужно срочно освободить Мариуполь", - резюмировал он.

&quot;Русский мир - хуже самой страшной болезни&quot;: у ведущего Орла и Решки умерла в Мариуполе мамаВ Мариуполе умерла мама Андрея Беднякова (instagram.com/biedniakov)

Как мы писали ранее, Ведущий Орла и Решки, чья мама в блокадном Мариуполе, жестко ответил россиянам.

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Мариуполь Андрей Бедняков
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