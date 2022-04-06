"Русский мир - хуже самой страшной болезни": у ведущего Орла и Решки умерла в Мариуполе мама

"Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце. Тяжело писать, но я это сделаю

За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они наконец-то, смогли выехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме", - рассказал Андрей.

С начала войны женщина очень ослабела, потом находилась в коме.

"Русский мир - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно - я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг", - написал с болью Бедняков.



По словам ведущего, Путин забрал у него самое родное.

"У меня и еще у тысяч украинцев, но мы обязательно дождемся. Не вздумайте мне писать. Нужно срочно освободить Мариуполь", - резюмировал он.

В Мариуполе умерла мама Андрея Беднякова (instagram.com/biedniakov)