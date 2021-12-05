Самый известный пилонист-"монах" Дима шокировал, победив гравитацию: это нужно увидеть!

Дмитрий Политов - один из самых известных пилонистов - танцовщиков на шесте, уже десять лет доказывает, что pole dance - это не только про эротику, не только "для девочек", это - искусство и тяжкий ежедневный труд.

Дима - судья и тренер. Он организовал свой тренировочный лагерь по пилону в горах, сделанный в стиле шаолиньского монастыря, где обучает людей со всего мира.

Парень мечтает, чтобы пилон стал олимпийским видом спорта и активно содействует этому. На шоу он пришел, чтобы сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне может быть не только лирическим или сексуальным, но может нести абсолютно любую энергию.

Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

"Я никогда в жизни не видела такого выступления!" - сказала Ксения Мишина.

Фото: Дмитрий Политов на шоу "Україна має талант"

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Дима - победитель разного рода чемпионатов, а в 2015 году стал чемпионом мира на соревнованиях в Пекине. В pole dance пришел из брейк-данса и паркура, что ярко отражается на его танцевальном стиле.

Интересно, что отец Дмитрия покинул семью и ушел в монастырь. Уже в более осознанном возрасте Дима тоже хотел стать монахом. Он ездил по монастырям, посещал священные места. Увлечение спортом было сильнее, поэтому он решил совместить эти две философии, но по своему.

Отметим, что шоу "Україна має талант" можно смотреть на канале СТБ в субботнем вечернем эфире.

Это десятый сезон, который возобновился после четырехлетнего перерыва. В этот раз номера более масштабны и продуманы. На сцену выходят настоящие и уже признанные миром знаменитости, способности которых оценивают Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.