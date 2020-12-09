Сильный ветер и мокрый снег: какие области Украины накроет неприятной погодой

Погода в Украине в среду, 9 декабря, ожидается преимущественно сухая. Мокрым снегом и дождями накроет южную часть страны. В большинстве регионов сохранится мороз в ночные часы, а в некоторых холодно и промозгло будет даже днем. Практически во всех областях страны синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер с порывами.

По данным Украинского гидрометцентра, на востоке ночная температура воздуха будет колебаться от -9 до -5 градусов. Днем в регионе сухо, осадки не прогнозируются, от -2 до +1 градуса.

Южные области накроет мокрым снегом с дождем и штормовым ветром. Ночью в регионе от -5 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. В Крыму мокрый снег, ночью от 0 до +2 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

На севере Украины без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе ожидается до -9 градусов, днем температура поднимется до 0 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, ветер с порывами. Ночная температура будет колебаться в пределах -4 -1 градус, днем ожидается от -2 до +2 градусов. На Закарпатье до +6 градусов.

В центральной части страны без осадков, сухо, небольшая облачность. Ночью от -7 до -4 градусов, днем ожидается от -2 до +1 градуса.

В Киеве 9 декабря осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ветер юго-восточный с порывами. Ночью от -8 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -4 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 9 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в Украине и пообещали снежные ливни.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко назвала дату потепления в Украине.