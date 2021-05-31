Синоптики рассказали, где пройдут дожди в последний день весны

Погода в Украине в последний день весны, 31 мая, будет неоднозначной. На западе и юге пройдут дожди, а в остальных регионах осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

В западных регионах ожидаются дожди, кроме Волынской и Ровенской областей. Там температура воздуха составит +14…+16 градусов. В Закарпатской области +16…+18, в Ивано-Франковской и Черновицкой +13…+15. Во Львовской области +15…+17. В Тернопольской и Хмельницкой областях +14…+16.

В северной части Украины без осадков. В Черниговской и Сумской областях +15…+17.

В центре Украины также без дождей. В Черкасской и Полтавской областях +15…+17. В Кировоградской области +16…+18, в Днепропетровской области +17…+19.

На востоке дождей не будет. В Луганской области +22…+24, в Донецкой области +21…+23. В Харьковской области +19…+21.

В южных областях ожидаются дожди. В Одесской области +20…+22, в Николаевской области +21…+23. В Херсонской и Запорожской областях +22…+24.

В оккупированном Крыму также дожди. При этом температура воздуха на полуострове составит +21…+23.

В Киеве без осадков. Воздух прогреется до +15…+17. Будет дуть северно-восточный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине (погодная карта: meteo.gov.ua)