Следите за половыми гормонами: врач рассказала, почему на самом деле выпадают волосы

"Хочу отрастить красивые, длинные и густые, волосы, но как остановить их выпадение?", - частый вопрос на консультациях у врачей и нутрициологов.

Причина выпадения волос очень часто кроется в дефицитах витаминов и микроэлементов, а вот причина дефицитов часто - проблемы с ЖКТ. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Основные причины выпадения волос⠀

Дефицит витамина Д

Дефицит йода и гипотиреоз

Дефицит Fe и витамина В12

Инсулинорезистентность

Дефицит или избыток кортизола

Избыток пролактина

Дефицит Омега 3 ЖК

Дефицит белка, низкий калораж

Гипоацидность

Синдром дырявого кишечника

Синдром избыточного бактериального роста и кандидоз

Интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции

Синдром мальабсорбции

Нарушение кровоснабжения кожи головы (мышечные зажимы, тугие пучки)

Неподходящая косметика

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Причин выпадения волос много, важно найти одну, ту самую (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Стресс

Кортизол и адреналина сужают сосуды, спазмируют мышцы и блокируют кровообращение, снижают половые гормоны.

Половые гормоны⠀

Многие думают, что выпадение волос связано с избытком тестостерона. Отчасти это правда, но если тестостерон активно превращается в дигидротестостерон (ДГТ). Свободный тестостерон, наоборот, способствует росту и развитию белковых структур, к которым относится волос. И выпадение на дефиците Т, не такое уж редкое явление.

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Дефицит прогестерона также способствует повреждению волос. Прогестерон активно блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, превращающий свободный тестостерон в ДГТ. При дефиците прогестерона этот защитный механизм утрачивается.

Эстрогены - это синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов в коже. Когда их мало, наблюдается дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшение микроциркуляции и, конечно же, поредение волос.

Вывод: следите за своими половыми гормонами! Что делать в каждом случае? Это требует отдельного разбора и погружения.