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Следите за половыми гормонами: врач рассказала, почему на самом деле выпадают волосы

Новина українською →
Понедельник 06 сентября 2021 18:07
Следите за половыми гормонами: врач рассказала, почему на самом деле выпадают волосы Гормоны и волосы - в тесной связке (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Хочу отрастить красивые, длинные и густые, волосы, но как остановить их выпадение?", - частый вопрос на консультациях у врачей и нутрициологов.

Причина выпадения волос очень часто кроется в дефицитах витаминов и микроэлементов, а вот причина дефицитов часто - проблемы с ЖКТ. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Основные причины выпадения волос⠀

  • Дефицит витамина Д

  • Дефицит йода и гипотиреоз

  • Дефицит Fe и витамина В12
  • Инсулинорезистентность
  • Дефицит или избыток кортизола
  • Избыток пролактина
  • Дефицит Омега 3 ЖК
  • Дефицит белка, низкий калораж
  • Гипоацидность
  • Синдром дырявого кишечника
  • Синдром избыточного бактериального роста и кандидоз
  • Интоксикации, лекарственные препараты, бактериальные и вирусные инфекции
  • Синдром мальабсорбции
  • Нарушение кровоснабжения кожи головы (мышечные зажимы, тугие пучки)
  • Неподходящая косметика

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Следите за половыми гормонами: врач рассказала, почему на самом деле выпадают волосы
Причин выпадения волос много, важно найти одну, ту самую (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Почему выпадают волосы: неочевидные причины

  • Стресс

Кортизол и адреналина сужают сосуды, спазмируют мышцы и блокируют кровообращение, снижают половые гормоны.

  • Половые гормоны⠀

Многие думают, что выпадение волос связано с избытком тестостерона. Отчасти это правда, но если тестостерон активно превращается в дигидротестостерон (ДГТ). Свободный тестостерон, наоборот, способствует росту и развитию белковых структур, к которым относится волос. И выпадение на дефиците Т, не такое уж редкое явление.

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Дефицит прогестерона также способствует повреждению волос. Прогестерон активно блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза, превращающий свободный тестостерон в ДГТ. При дефиците прогестерона этот защитный механизм утрачивается.

Эстрогены - это синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов в коже. Когда их мало, наблюдается дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшение микроциркуляции и, конечно же, поредение волос.

Вывод: следите за своими половыми гормонами! Что делать в каждом случае? Это требует отдельного разбора и погружения.

Раньше врач назвала основные причины кома в горле, щитовидка вообще ни при чем.

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