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Снег и мороз: синоптики расказали, какой будет погода в восьмой день весны

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 06:51
Снег и мороз: синоптики расказали, какой будет погода в восьмой день весны Погода в Украине 8 марта будет холодной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Сегодня, 8 марта, во многих областях Украины пройдет снег. Кроме того, температура воздуха будет достаточно прохладной. В западной, северной центральной и восточной части страны средняя температура составит +1…+3 градуса.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной части страны снег ожидается во всех областях, кроме Закарпатской и Черновицкой области. Здесь будет +3…+5 и +2…+4 соответственно. В Луцкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях 0…+2.

На севере также снег. При этом в Черниговской и Сумской областях ожидается -1…+1.

На востоке также сегодня будет снег. В Донецкой области +3…+5, в Луганской области +2…+4, в Харьковской области +1…+3.

В центрально части Украины также ожидается снег. Температура воздуха в Полтавской, Черкасской, и Кировоградской областях составит +1…+3. В Днепропетровской области будет немного теплее +2…+4.

На юге без осадков. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях и оккупированном Крыму +5…+7.

В Киеве снег, температура воздуха составит +1…+3. При этом будет дуть северно-западный ветер 7-12 м/с.

Снег и мороз: синоптики расказали, какой будет погода в восьмой день весны

Погода в Украине 8 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, медики рассказали, как справиться с резкими перепадами погоды, которые ведут к ухудшению здоровья.

Ранее в украинских Карпатах замерзли водопады. После чего в сети появились сказочные фото ледяных "скульптур".

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