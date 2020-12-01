ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 20:47
Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц зимы

Погода в Украине в декабре будет со снегом и морозами. Синоптики обещают осадки, временами даже сильный снег, а в некоторых областях ожидаются морозы до -15 градусов.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, серьезно подморозит в середине декабря. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на Востоке страны. В остальных регионах сильный "минус" не предвидится. А на Западе и Юге осадки будут чаще в виде мокрого снега, а при повышении температуры - дождя.

В Киеве в декабре синоптики прогнозируют в дневное время температуру около нуля с небольшими колебаниями. Ночью же максимальное понижение до -6... -8 ориентировочно во второй половине месяца. Сильных осадков не предвидится.

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода в Киеве в декабре (скрин: gismeteo.ua)

Во Львове начало декабря будет холодным, но 4-5 числа ситуация кардинально изменится с приходом существенного потепления. На "плюсе" погода пробудет до середины месяца. После того ожидаются небольшие дневные и более существенные ночные морозы до -8 градусов. Конец месяца снова порадует потеплением. Осадки обещают быть умеренными.

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода во Львове в декабре (скрин: gismeteo.ua)

А вот Харьков сильно заметет и заморозит в середине месяца. Первая половина декабря пройдет с незначительным минусом и осадками. А вот 16-21 числа синоптики обещают мощные снегопады и морозы до -15 в ночное время. К концу месяца снова потеплеет.

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода в Харькове в декабре (скрин: gismeteo.ua)

В Одессе в декабре синоптики обещают плюсовую температуру. Лишь в середине месяца вероятен ноль и небольшой "минус" в ночное время. Особо сильные осадки не предвидятся.

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода в Одессе в декабре (скрин: gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре также рассказали, какая погода ожидается в декабре. Синоптики прогнозируют, что в первый месяц зимы температура будет на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. При этом в декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Арестович стал советником Ермака: будет отвечать за коммуникацию
РБК-Украинаинформационное агентство Арестович стал советником Ермака: будет отвечать за коммуникацию