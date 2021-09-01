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Снять воспаление: врач рассказала, как защитить кишечник при коронавирусе

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Среда 01 сентября 2021 11:01
Снять воспаление: врач рассказала, как защитить кишечник при коронавирусе Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Проблемы с кишечником - еще одна неприятная сторона коронавируса - могут появиться как из-за влияния как самого вируса, так и в результате мощной антибиотикотерапии.

К примеру, у больных коронавирусом диарея встречалась в 34 % случаев, рвота наблюдалась в 3,9 % случаев, боль в животе беспокоила 1,9 % пациентов, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Каким образом вирус поражает кишечник:

  • Повышает восприимчивость кишечника к развитию воспаления, в результате чего нарушается кишечный барьер.
  • Из-за гипоксии (недостатка кислорода) изменяется состав и функции микрофлоры.
  • Нервная система кишечника поражается либо напрямую, вследствие вирусной инфекции, либо за счет компонентов иммунного ответа - из-за этого усиливается диарея и в некоторых случаях возникает рвота.

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Снять воспаление: врач рассказала, как защитить кишечник при коронавирусеВажно "заселить" кишечник полезными бактериями (фото: pexels.com)

Как защитить кишечник при коронавирусе

Обязательно поддерживать микробиоту кишечника, особенно - при назначении антибиотиков. Для этого есть 3 группы препаратов:

  • пробиотики
  • метабиотики
  • пребиотики

В случае АБ-терапии нужно, во-первых, заселять бактерии, т. е. использовать пробиотики. И, во-вторых, создавать условия для их жизни - с помощью мета- или пребиотиков.

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Снять воспаление: врач рассказала, как защитить кишечник при коронавирусе

"Живые" продукты помогут организму быстрее восстановиться (фото: pexels.com)

Пробиотики - это препараты живых полезных бактерий. Хорошо, если препарат является мультипробиотиком, так как для кишечника важно не только количество бактерий, но и разнообразие их видов.

Начинать восстановление микрофлоры нужно с первых дней приема АБ или, в случае появления симптомов, по 1-3 капсулы во время еды и продолжать минимум 14 дней, но лучше 30-45 дней.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

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