Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник, что запрещено делать сегодня

8 января, на следующий день после Рождества Христова, православные верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь благодарит Богоматерь, которая родила Иисуса.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Также в этот день верующие чтят память тех, кто был близок к Христу - святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы впервые начали отмечать очень давно. Еще в IV веке Епифаний Кипрский, святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин на праздник Рождества Христова воздавали хвалу не только родившемуся Спасителю, но и прославляли родившую его Деву Марию.

Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 годах.

Наши предки в этот день отмечали бабий праздник, или праздник каш. В этот день славили повитух и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и приветствиями шли к повитухам, которые помогали им во время родов. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее печеными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

Главные приметы этого дня

Если сегодня будет сильный мороз, то значит лето будет холодным.

Если каша пригорит в этот день, то скоро будет снегопад.

Если синицы щебечут за окном - морозы станут сильнее.

Что нельзя делать в праздник

8 января нельзя покупать веревки иначе можно накликать беду.

В этот день нельзя варить и пить кисель - к покойнику.

Не нужно сегодня ругаться с близкими людьми, поскольку это приведет к долгому конфликту.

Не делайте "грязную" работу по хозяйству, а также отложите ремонт.

Кстати, именно с этого дня начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до самого Крещения.

Гадали обычно в сопровождении особых песен или в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай.