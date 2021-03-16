Создатели "Орла и Решки" заявили о разводе: прожили вместе 20 лет
Создатели популярного тревел шоу "Орел и Решка" Елена и Евгений Синельниковы приняли решение развестись после 20 лет брака. У пары есть 9-летний сын.
Об этом рассказала продюсер проекта Елена Синельникова в программе ЖВЛ.
Подробности она раскрывать не стала, а сказала, что они слишком рано поженились и отношения исчерпали себя.
"Мы разошлись. Но нам нужно было родить Лешу. Для этого мы встретились, я так понимаю. На "Решке", в основном, все разводятся. Кто в длительных отношениях - все разводятся", - сказала женщина.
Елена призналась, что хочет влюбиться и хочет семью. Ей нужен партнер и в бизнесе. Она отметила, что планирует развиваться не на телевидении, и может быть построит бизнес, который будет связан с туризмом.
Стоит отметить, что со своим будущем мужем Елена познакомилась в университете. Евгений был на 2 года младше ее, и когда ему было 18 лет сделал предложение 20-летней Елене.
Пара мечтала о путешествиях, но у них не было денег. Они зарабатывали тем, что снимали корпоративы и свадьбы. После чего Жана Бадоева рассказала, что ее знакомая продюсер Нателла Крапивина ищет проект для телевидения, в который можно инвестировать.
Сидя на кухне Синельниковы написали 5 идей тревел шоу и показали Крапивиной. Она выбрала ту, которая в начале называлась "Богатей и бедняк". Так родился проект о путешествиях, который смотря миллионы людей.
Елена Синельникова заявила о разводе с мужем (видео: YouTube)
Напомним, ведущий "Орла и Решки" чуть не погиб.
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