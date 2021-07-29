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Не спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глаз

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Четверг 29 июля 2021 07:40
Не спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глаз Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Ольга Турчаникова

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает покорять корты. Первая ракетка Украины уже наделала шума на Олимпиаде 2020 в Токио.

А в перерывах между победами в своем Instagram 26-летняя спортсменка старается делиться фото с масштабного события. Но еще, конечно, разбавляет их кадрами личного характера, которыми мы предлагаем вам насладиться вместе.

Как живет сейчас Свитолина

Элина Свитолина сейчас занята тренировками и практически не появляется в сети. Девушка признается, что условия для игр в Токио очень тяжелые: уже в 9 утра становится невероятно жарко, дышать почти невозможно.

Тем не менее, закалка спортсменки позволяет ей приспособиться к самым сложным факторам, чтобы восстановить силы в считанные часы и достойно противостоять соперникам.

Одно из последних фото в своем блоге звезда посвятила мужу: она показала нежный кадр, на котором склонилась на плечо любимого, французского теннисиста Гаэля Монфиса, с которым они недавно поженились. Выглядит она слегка утомленной, но счастливой.

Фанаты, которые обожают фото личного характера, всегда стараются отметить их своими реакциями и комментариями. Судя по блогу Свитолиной, она тоже любит показывать свою жизнь во всех ракурсах.

Не спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глаз

Элина Свитолина с мужем (фото: instagram.com/elisvitolina)

Мы предлагаем вспомнить самые страстные фото теннисистки, на которых она не только вдохновляет на спортивные подвиги, но демонстрирует свою красоту.

Не спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глазНе спортом единым: самые страстные фото Элины Свитолиной, от которых не оторвать глаз

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ранее мы писали, что модель и телезвезда Виктория Маремуха неожиданно для всех вышла замуж за своего возлюбленного - француза Луи.

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