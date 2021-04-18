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Стало известно о детском прозвище Елизаветы II: принц Филипп был последним, кто ее так называл

Новина українською → Британия, Воскресенье 18 апреля 2021 20:02
Стало известно о детском прозвище Елизаветы II: принц Филипп был последним, кто ее так называл Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Елизавета II оставила рукописную записку принцу Филиппу на его гробу. Королева Великобритании подписала ее сентиментальным прозвищем "Лилибет", которым ее называли в детстве.

Об этом сообщает People.

Принц Филипп считается последним человеком, который называл ее этим детским прозвищем. Во время похорон Елизавета II оплакивал своего мужа, сидя в одиночестве на скамье в часовне Святого Георгия. Вместе они прожили 73 года.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Он два месяца не дожил до своего столетия. Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II прошла в воскресенье, 17 апреля, в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.

Число участников похорон ограничили из-за пандемии. Кроме Елизаветы II и их с принцем Филиппом четверых детей вместе с мужьями и женами на траурной церемонии присутствовали восемь внуков с мужьями и женами, а также племянники королевы - леди Сара Шатто с супругом и граф Сноуден.

Королевская семья и другие гости наблюдали процессию из часовни Святого Георгия и ждали прибытия королевы и катафалка Land Rover, который спроектировал сам герцог Эдинбургский.

Ранее королевская семья показала неопубликованные ранее фото Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками.

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