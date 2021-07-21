Стилист назвала топ-9 приемов, как выгодно подчеркнуть большую грудь и пышные руки

Девушки с большим размером груди знают, как сложно иногда найти наряд, который бы выгодно подчеркнул все достоинства и скрыл недостатки. Особенно - если в придачу к большой груди идут слишком пышные руки.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Яна Платонова. Она нашла целых 9 решений этого вопроса.

Существует 3 табора:

те, у кого маленькая грудь и они мечтают о большой,

те, кто страдает из-за своей большой груди и мечтает об уверенном 2 размере,

самый редкий и счастливый вид - те, кого полностью все устраивает.

Правильно подобранная одежда творит чудеса с фигурой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тема мне самой очень близка - у меня 4-й размер, а на последних сроках беременности и на грудном кормлении был 6-й! Рост 162 см. За 30 лет я научилась любить свою грудь и даже то, что от нее "осталось" после двух лет кормления малыша.

Но что меня дико бесит, так это пышные руки, которые шли бонусом к пышному бюсту. Даже когда я "жила" в спортзале, они все равно оставались моей слабой стороной и создавали куда больше проблем, чем сама грудь. Спасает только одно - смириться и научиться правильно подбирать одежду и белье.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Как правильно одеваться женщине с большой грудью

Белье должно быть на широких лямках и с большими чашечками.

Крой на запах отлично "оформляет" большую грудь.

Силуэт ампир - еще одно решение для пышного бюста и рук.

Жилеты и жакеты - лучшие друзья девушек с большой грудью.

Рукава-кимоно, если хочется отвлечь внимание от рук.

Правильно выбирайте рукава на вязаных изделиях.

Платья А-силуэта отлично помогут в этом вопросе.

Не забудьте о полуприталенном крое.

Выбирайте топы и блузы с V-образным вырезом.

Как правильно "оформить" большую грудь (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)