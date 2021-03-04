ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы увидится с отцом

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 19:14
Сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы увидится с отцом Григорий Чапкис вместе с сыном Грегом (фото: instagram.com/gregchapkis)
Автор: Роман Мирончук

Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег прилетел в Украину, чтобы повидаться со своим отцом, который недавно в очередной раз попал в больницу.

Грег Чапкис опубликовал фото из самолета в Instagram-stories.

"Давай попробуем еще раз. Лечу в Украину, чтобы увидеть папу", - говорится в подписи к снимку, который был сделан 22 часа назад. Поэтому можно сделать предположение, что Грег уже прилетел.

Сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы увидится с отцом

Грег Чапкис в самолете (фото: instagram.com/gregchapkis)

Отметим, что Грег живет и работает в США, где у него успешная карьера.

Напомним, что в феврале Григорий Чапкис попал в больницу в тяжелом состоянии. Тогда его сын призвал молиться за легендарного хореографа.

Отметим, за последнее время 91-летний Чапкис в третий раз попал в больницу. Первый раз он попал к врачам в декабре 2020 года с двухсторонним воспалением легких. Ему делали тест на коронавирус, но инфекция обнаружена не была.

В январе его снова положили в больницу из-за того, что у него не прошла пневмония, и домашнее лечение не помогло. 12 января его выписали из больницы.

После этого он рассказал о своем состоянии.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", - заявил Чапкис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни шоубиз Григорий Чапкис
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новые карты
В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новые карты