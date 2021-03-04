Сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы увидится с отцом

Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег прилетел в Украину, чтобы повидаться со своим отцом, который недавно в очередной раз попал в больницу.

Отметим, что Грег живет и работает в США, где у него успешная карьера.

"Давай попробуем еще раз. Лечу в Украину, чтобы увидеть папу", - говорится в подписи к снимку, который был сделан 22 часа назад. Поэтому можно сделать предположение, что Грег уже прилетел.

Напомним, что в феврале Григорий Чапкис попал в больницу в тяжелом состоянии. Тогда его сын призвал молиться за легендарного хореографа.

Отметим, за последнее время 91-летний Чапкис в третий раз попал в больницу. Первый раз он попал к врачам в декабре 2020 года с двухсторонним воспалением легких. Ему делали тест на коронавирус, но инфекция обнаружена не была.

В январе его снова положили в больницу из-за того, что у него не прошла пневмония, и домашнее лечение не помогло. 12 января его выписали из больницы.

После этого он рассказал о своем состоянии.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", - заявил Чапкис.