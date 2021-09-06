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Танцы со звездами 2021: лучшие выступления первого эфира шоу

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Понедельник 06 сентября 2021 01:31
Танцы со звездами 2021: лучшие выступления первого эфира шоу Фото: Танцы со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Танцы со звездами 2021 стартовали в воскресенье, 5 августа, на телеканале "1+1". Сегодня был первый эфир нового сезона популярного танцевального шоу, поэтому голосовать ни за кого телезрителям не пришлось, но судьи оценки выставляли.

В новом сезоне среди судей появился новый человек - это известный украино-американский хореограф Максим Чмерковский. Также танцы оценивали Влад Яма и Екатерина Кухар.

Танцы со звездами 2021: лучшие выступления первого эфира шоу

Турнирная таблица первого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Первыми на сцену вышли певица Lida Lee и ее партнер чемпион Украины по бальным танцам Алексей Базэла. Они исполнили джаз под песню The Man - Feel It Still. Судьи достаточно высоко оценили их выступление, хотя в первом эфире никому слишком высоких оценок не ставили.

Lida Lee и Алексей Базэла (видео: YouTube)

Певец Дмитрий Каднай и его партнерша финалистка многих международных турниров по бальным танцам Алина Ли продемонстрировали ча-ча-ча под песню Prince & The Revolution - Kiss.

Дмитрий Каднай и Алина Ли (видео: YouTube)

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов и Яна Цыбульская танцевали самбу. И хотя судьи раскритиковали технику комика, поставили высокие оценки за энергетику танцы.

Иван Люленов и Яна Цыбульская (видео: YouTube)

Победительница Евровидения 2016 Джамала вышла на паркет с 5-кратным чемпионом Украины и участником Блэкпула Антоном Нестерко. Пара танцевала трогательный вальс.

Джамала и Антон Нестерко (видео: YouTube)

Олимпийский призер в Токио 2020 Станислав Горуна и и его партнерша, финалистка юниорского Блэкпула, Даниэлла Преап показали контемп, который высоко оценили судьи.

Станислав Горуна и Даниэлла Преап (видео: YouTube)

Напомним, звезда "Женского квартала" порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами.

Ранее Джамала поделилась эмоциями перед первым эфиром "Танцев со звездами".

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Танцы со звездами
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