Тепла в мае не ждите: синоптик рассказал, какой будет весна в Украине

Весна в Украине будет холодной. Теплые градусы не порадуют людей даже в начале апреля.

Эксперт рассказал, что с 4 по 7 марта в ряде областей ожидается до 5-7 градусов мороза ночью. В апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил Горбань.

Синоптик сообщил, что даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подытожил Горбань.

Отметим, что другие синоптики говорят, что Украину ждет ранняя весна. Горбань эту точку зрения не разделяет.