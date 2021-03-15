Тепло отменяется: в Украину идет похолодание

Погода в Украине в ближайшую неделю будет прохладной. При этом холода в большинстве областей начнутся с середины недели. Если в Киеве еще во вторник будет +10 днем, то уже в среду термометр опустится до +3.

О похолодании в стране рассказали синоптики Наталка Диденко и Укргидрометцентр .

"Вообще, середина следующей недели принесет в большинство областей Украины похолодание, поэтому пока не сильно раздевайтесь, не бросайтесь мыть окна и не выставляйте под джинсами голые ноги по щиколотку, в новых белых кроссовках - еще будет время", - написала Диденко.

В понедельник, 15 марта, Хорошая теплая погода будет наблюдаться в восточных областях и на юге страны. При этом на западной Украине ожидается снег с мокрым дождем.

Погода в Украине 15 марта (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 16 числа, дожди уже будут в центрально части Украины, юге, а также продолжаться в западных областях, где температура воздуха составит +2…+4.

Погода в Украине 16 марта (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 17 марта, мокрый снег с дождем продет по все территории страны. В Киеве температура воздуха составит днем +2…+4, а ночью 0…+2.

Погода в Украине 17 марта (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 18 марта, на востоке и юге будет мокрый снег с дождем, а на западе, в центрально части и Киеве пройдет снег.

Погода в Украине 18 марта (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 19 марта, примерно же такая погода, только на юге без осадков. В Херсонской и Одесской областях ожидается +5…+7.

Погода в Украине 19 марта (фото: meteo.gov.ua)