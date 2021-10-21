Топ-4 книги, которые идеально подходят для прочтения осенними вечерами

"Тревожные люди" Фредрик Бакман

Скандинавия, где всегда холодно, темно и всегда идет легкий дождь. В таком маленьком шведском городке живет отец. Он сам воспитывает детей и ему сложно. Несмотря на то, что Швеция страна развитого социализма и у них все отлично, денег у главного героя нет и его могут лишить родительских прав. От истерии, не зная что с этим делать, он идет грабить банк. Ограбление не удалось, поэтому, скрываясь от полиции, он забегает в дом. На просмотре этого дома у риелтора было 8 человек, которых мужчина берет в заложники. Все они заперты в одном помещении: они разговаривают, обсуждают, у каждого из них свои проблемы и их пути решения. Это вообще не триллер, а легкая сатира, где много юмора, грустных моментов, разговоров о жизни. Эта книга о том, почему мы оказываемся в каких-то обстоятельствах, как важно договориться и говорить, что никогда не поздно начать с нуля, всегда есть выход, и это не ограбление банка.

"Рынок мяса" Джуно Доусон

Автобиографическая книга о совсем юной девочке мужского телосложения. Она высокая, худая, без груди, ей не нравится краситься, и она не носит каблуки. Совсем случайно девочка попадает в модельный бизнес и становится суперуспешной моделью, все мировые подиумы и съемки ее. Вдруг, из обычного ребенка она становится звездой, к ней прикованы объективы всех камер. Но кроме этого, на ней сфокусированы взгляды мужчин и не только тех, кто просто смотрит шоу, а и тех, кто принимает решения о ее судьбе. Книга о том, как девушка с этим борется, как вдруг, если вы стали развиваться по-разному, сохранить отношения, о том, что важно иметь свой голос и понимать, на какие жертвы ты готов идти, и когда нужно остановиться.

"Книжная жизнь Нины Хилл" Эбби Ваксман

Книга суперосенняя, ее точно нужно читать в пледе. К тому же, все люди, которые постоянно читают, любят книги о книгах. Она про молодую женщину, которая живет своей идеальной жизнью. Для нее это означает работать в библиотеке, постоянно читать книги и планировать свою жизнь. Нина исписывает ежедневник чуть ли не поминутно. Если вдруг из вселенной ей прилетает запрос, чтобы посмотреть, сколько вокруг интересного, она говорит: "Спасибо, не надо", - и берет следующую книгу. И все бы так продолжалось, она бы жила жизнью книжных героев и запахом старых книг библиотеки, если бы вдруг ее отец не умер. Но самое трагическое не это, а то, что все его многочисленные родственники вдруг появляются, проявляются и хотят с ней общаться. Нина хочет исчезнуть, поменять имя, она не хочет видеть этих людей, и ей приходится научиться с этим жить и выйти из зоны комфорта. А еще, параллельно с этим, у нее начинается история любви.

"Происхождение всех вещей" Элизабет Гилберт

Книга о женщинах, их поиске себя, о том, как они боролись с мужчинами и как искали сексуальной свободы. Альма Уиттакер - женщина, которая исследует загадки эволюции в 19 веке. Она одинока, ее не принимает окружение, потому что быть женщиной-ученым тяжело. У нее очень живой ум, она исследует самые маленькие формы растений для того, чтобы понять, как они эволюционировали. В рамках своего исследования она узнает удивительную вещь, которая может все перевернуть. Но тут в ее жизни появляется мужчина. Он вообще не адепт науки, а эзотерик, который любит все духовное и магическое. У них начинаются отношения, а с ними и конфликт мировоззрений. И женщина использует отношения с этим мужчиной для того, чтобы понять себя, свою работу и сексуальность.