Топ-5 правил женской инициативы в отношениях

Правило 1. Женская инициатива должна отличаться от мужской. Можете это высечь на камне, потому что это в основе всего. Когда мы говорим, что женская активность обречена на провал, мы просто не умеем ее готовить, действуя топорно и тупо копируя мужское поведение. ⠀

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Правило 2. У вас не должно быть сомнений и барьеров. Если чувствуете, что это не ваше, если не готовы - не делайте. ⠀

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Правило 3. Женская инициатива за редким исключением не выражается открыто. Она не завоевывающая, а располагающая, мотивирующая, завлекающая.

⠀Иллюстративное фото (unsplash.com)

Правило 4. Инициативу все же стоит проявлять не со всеми подряд, а с тем мужчиной, который очень понравился и помимо этого вы видите, что он действительно то, что вам нужно.⠀

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Правило 5. Очень желательно иметь четкий план. Продуманная стратегия снимет излишнюю эмоциональность, придаст азарт и увеличивает шансы. ⠀

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А теперь ответы на 2 главных вопроса: "Зачем вообще бегать за мужиком?" и "Так как именно инициативу проявлять?"

По поводу 1. Инициатива и бегать за мужиком разные вещи. Зачем? Да ни зачем? Если спрашиваете - вам не надо. Но вообще бывают ситуации, когда вам давно нравится мужчина, а вы ему пока нет. В силу разных причин. В конце концов всегда один из партнёров формирует потребность в себе у другого.⠀

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На счет того, как правильно проявлять - здесь нет и не может быть общих правил. Потому что то, что привлекает одного мужчину, раздражает другого. Только индивидуальный подход. Изучайте ваш объект.