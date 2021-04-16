Проще, чем кажется: топ-6 советов от Аниты Луценко, как сузить талию
Талия может стать визуально гораздо уже, если просто заняться осанкой или "расширить" спину тренировками. Но это далеко не все приемы, которыми можно воспользоваться для достижения фигуры мечты.
Об этом в своем Instagram рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.
Анита рассказала, что если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея ни к чему не приведет. Потому что, тренируя мышцу, мы не можем ее сделать более маленькой в объеме. Выполняя силовые тренировки, можем увеличить объем. Но есть приемы, которые действительно работают.
Топ-6 советов, как сузить талию
"1. Снизить процент жира во всем теле питанием - тогда жир, что лежит на боках, спине и животе уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.
Талия визуально сузится от правильного питания (фото: instagram.com/anitasporty)
2. Можем заняться вздутием живота. То есть, убрать его - такой прием сработает, если вздутие есть.
3. Можем заняться мышцами тазового дна в зале. Это подтянет живот вперед - и сузит талию.
5. Можем добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом "вытянет тело", уберет забитости и даже можешь вырасти на 1-2 см.
6. Можем заняться осанкой, что визуально изменит вид талии в том числе.
7. Можем "расширить" тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше .
"У меня все! 6 способов, кажется, с головой! Но акцент все равно делаем на первый!", - подытожила Анита.
Напомним, нутрициолог назвала лучшую физическую нагрузку, если не хочется в спортзал - полезно и приятно! Рекомендуется всем.
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