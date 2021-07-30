Топ-6 советов дерматолога, как достичь равномерного и длительного загара

Лучшее воспоминание о летнем отдыхе для многих - это красивый загар. И чтобы она продержалась как можно дольше, нужно приложить усилия.

Главный врач косметологической клиники, дерматолог Елена Моисеева, в эфире программы "Утро с Украиной" на канале "Украина" рассказала, что стоит и чего нельзя делать после отпуска, чтобы кожа осталась загорелой.

К стойкому загару надо готовиться заранее. Первый совет: сделать пилинг или скрабирования за 2 недели до отпуска.

"Не позднее, чем за 2 недели сделать скрабирования или пилинг, но легкий. С помощью этого отшелушиваются роговые частицы эпидермиса. Ведь естественно они отшелушиваются не равномерно", - советует врач.

Второй совет дерматолога - не находиться на солнце первые дни, ведь все равно быстрее загореть не удастся.

"Помните, меланин, пигмент которому мы все стремимся, вырабатывается клетками - меланоцитами. Они не могут производиться быстрее, чем запрограммированы. А если они не успевают выработать этот пигмент, повреждаются клетки и начинается тот самый ожог - покраснение, отек, а в результате начнет "слезать" кожа".

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Чтобы загар был более шоколадным, постоянно нужно пользоваться солнцезащитным кремом! Так она будет ложиться равномерно.

"Советую тщательно следить за SPF-фактором. Потому что с ним клетки тоже производят меланин, но мы избегаем ожогов".

Не выходите на солнце без защитного крема (фото: instagram.com/angelcandices)

А теперь секреты, как сохранить загар. Прежде всего следует забыть о некоторых банные процедуры и не пользоваться мочалкой. Ведь трения мочалкой, пилинги и микрошлифовка ускоряют отшелушивание эпидермиса, в котором содержится этот самый меланин.

Ведь трения мочалкой, пилинги и микрошлифовка ускоряют отшелушивание эпидермиса, в котором содержится этот самый меланин. Вместо этого следует постоянно пользоваться лосьонами для тела. Наносить их на все тело толстым слоем.

"Использовать восстанавливающие кремы, лосьоны, которые содержат антиоксидант, витамин C и другие витамины. Они помогают коже скорее восстанавливаться и сохранять свою увлажненность. А увлажненность - это залог того, что кожа будет выглядеть здоровой".

А еще стоит добавить в свой рацион морковь! Она придаст пигмента коже и усилит загар. Есть следует не менее 1-й морковки в день.