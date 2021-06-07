Топ-8 признаков "маменькиного сыночка"
Когда мужчина становится взрослым - он отделяется от родителей и отдает главную роль в своей жизни женщине/своей семье. Но многие мужчины создают семьи, так и не отделившись от своих родителей - т.е. так и не повзрослев.
Как же определить такого мужчину, рассказал психолог Ярослав Самойлов на своей странице в Instagram.
Топ-8 признаков "маменькиного сыночка":
1. Его родители манипулируют М, а он всегда ведется, не может им отказать. Они давят на жалость, вызывают чувство вины и стыда:
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"Не приедете? Жаль, кто знает, когда ещё встретимся"
"Можете не встречать, сама попробую найти дорогу и дотащить сумки"
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2. Его родители вас постоянно оценивают, проверяют взглядом чистоту жилья/ с оценивающим взглядом слушают, как вы воспитываете своих детей/ не скрывают своего мнения по поводу ваших отношений:
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"Может тебе пора сменить работу?"
"Вы что, не кормите детей? Они такие худые"
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Такой М либо соглашается с мнением родителей, либо агрессивничает/ссорится с ними, тем самым настраивает их против вас.
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3. Он чувствует страх/вину, когда нужно сказать родителям правду (признаться, что хотите переехать/сменить работу/не приехать на праздники). Его страх стать "неудобным" ребенком приводит к некомфортным/ несчастливым отношениям с Ж.
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4. Вы живете вместе с родителями.
Быть независимыми взрослыми на чужой территории — НЕвозможно. Если М и Ж живут у родителей — значит они всё ещё "дети". А значит, должны жить по правилам матери/ отца.
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В результате:
Ж — не может стать настоящей хозяйкой дома (это место занято матерью),
М — не может быть главным в семье (это роль того, кому принадлежит территория, на которой они живут).
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
5. У родителей свои планы на сына.
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Их идеи/мысли по поводу того, как жить М и его семье подаются под видом заботы, непрошеных советов, поддержки:
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"Вам бы лучше жить за городом. Детям понравится и к нам ближе"
"Пора бы вам подумать о втором ребенка"
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В результате:
7. Его родители игнорируют договоренности
8. Его родителей невозможно попросить о помощи
Иллюстративное фото (instagram.com/yaroslav_samoylov)
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