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Топ-8 признаков "маменькиного сыночка"

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Понедельник 07 июня 2021 16:28
Топ-8 признаков "маменькиного сыночка" Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Когда мужчина становится взрослым - он отделяется от родителей и отдает главную роль в своей жизни женщине/своей семье. Но многие мужчины создают семьи, так и не отделившись от своих родителей - т.е. так и не повзрослев.

Как же определить такого мужчину, рассказал психолог Ярослав Самойлов на своей странице в Instagram.

Топ-8 признаков "маменькиного сыночка":

1. Его родители манипулируют М, а он всегда ведется, не может им отказать. Они давят на жалость, вызывают чувство вины и стыда:

"Не приедете? Жаль, кто знает, когда ещё встретимся"
"Можете не встречать, сама попробую найти дорогу и дотащить сумки"

2. Его родители вас постоянно оценивают, проверяют взглядом чистоту жилья/ с оценивающим взглядом слушают, как вы воспитываете своих детей/ не скрывают своего мнения по поводу ваших отношений:

"Может тебе пора сменить работу?"
"Вы что, не кормите детей? Они такие худые"

Такой М либо соглашается с мнением родителей, либо агрессивничает/ссорится с ними, тем самым настраивает их против вас.

3. Он чувствует страх/вину, когда нужно сказать родителям правду (признаться, что хотите переехать/сменить работу/не приехать на праздники). Его страх стать "неудобным" ребенком приводит к некомфортным/ несчастливым отношениям с Ж.

4. Вы живете вместе с родителями.

Быть независимыми взрослыми на чужой территории — НЕвозможно. Если М и Ж живут у родителей — значит они всё ещё "дети". А значит, должны жить по правилам матери/ отца.

В результате:
Ж — не может стать настоящей хозяйкой дома (это место занято матерью),
М — не может быть главным в семье (это роль того, кому принадлежит территория, на которой они живут).

Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. У родителей свои планы на сына.

Их идеи/мысли по поводу того, как жить М и его семье подаются под видом заботы, непрошеных советов, поддержки:

"Вам бы лучше жить за городом. Детям понравится и к нам ближе"
"Пора бы вам подумать о втором ребенка"

В результате:

Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;

7. Его родители игнорируют договоренности

Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;8. Его родителей невозможно попросить о помощи

Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;Топ-8 признаков &quot;маменькиного сыночка&quot;

Иллюстративное фото (instagram.com/yaroslav_samoylov)

Ранее мы писали, что психолог назвала 8 главных причин мужской измены.

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