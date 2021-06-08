Топ-9 шагов к здоровью и энергии

Топ-9 шагов к здоровью:

1. НАЙТИ ВРЕМЯ НА СЕБЯ



Мы знаем, что надо спать до 23, пить воду, хорошо завтракать и легко ужинать, только где взять на это время и силы? А что, если миллион дел - семья, работа.... Как отдыхать, заботиться о себе и оставаться в ресурсе? С ответов на эти вопросы и надо начинать.



2. СБАЛАНСИРОВАТЬ РАЦИОН



Правильное питание не равно здоровое и сбалансированное. Важно подобрать рацион с учетом вашего самочувствия и целей. Знаете ли вы, что такое действительно полезные белки, жиры и углеводы? Почему стоит убрать подсолнечное масло и на каком масле можно жарить? Сколько фруктов есть именно вам и стоит ли ужинать кефиром?



3. ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ ПРОДУКТЫ



Выбирать научились. Теперь важно разобраться как их готовить: вкусно, полезно, быстро и получить максимум витаминов, улучшить состояние кожи, волос, ногтей, запустить процессы очищения организма. Можно ли запекать в фольге? При какой температуре безопасно готовить? Какую сковороду использовать?





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. СОСТАВЛЯЕМ РАЦИОН



Как позавтракать так, чтобы сытости хватило до обеда? Чем заменить сладкое на полезном рационе? Сколько раз в день есть овощи и какие? Как сочетать продукты и распределять в течении дня?



5. СОН



Уф, с едой все наладили. Следующий шаг - что лишает вас энергии. Как наладить сон и просыпаться бодрой. Избавиться от раздражительности и перепадов настроения. Управлять своим состоянием энергии и легко достигать целей.



6. ЗДОРОВЫЙ ЖКТ



Важно наладить здоровье пищеварения, избавиться от запоров, вздутий, плохого усвоения пищи - это даст легкость после еды, почистит организм от вредных бактерий, уйдет отечность и целлюлит.



7. ПОДДЕРЖКА ТЕЛА ПРИ СТРЕССЕ



Каждый из нас ежедневно испытывает стресс: проспали, попали в пробку, порвали колготы, поток информации из СМИ и соц сетей. Важно поддерживать нервную систему и забыть о нездоровом и уставшем виде, проблемах со сном. Обрести ясный ум и позитивное настроение. Поможет питание, чаи, травы, работа с нейромедиаторами.



8. ВОДА

9. ДЕТОКС

Иллюстративное фото (instagram.com/ann_elkina)