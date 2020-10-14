Туманы и дожди окутают Украины: какую погоду принесет антициклон

Погода в Украине на выходных станет совсем холодной

Погода в Украине в четверг, 15 октября, ожидается в большинстве областей комфортная и сухая. Однако часть регионов накроет сильными дождями, возможен штормовой ветер. Также синоптики предупреждают о туманах.

В четверг в Украину придет антициклон, который принесет сухую воздушную массу. Часть страны окажется под влиянием циклона и там пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Дожди в четверг вероятны в западных областях, разве что в ближайшую ночь немного осадков выпадет в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, но совсем немного. Ветер еще южного, юго-западного направления, умеренный, на Западе – порывистый", - рассказала синоптик.

Она добавила, что в некоторых областях температура воздуха будет комфортной, а местами уже похолодает. На выходных снижение температур ожидается по всей Украине.

"Ожидается на протяжении дня +15 +20 градусов, на Западе +13 +18 градусов, в южной части и на Востоке Украины +19 +23 градуса. Ночью и утром – туманы! Напоминаю, что в субботу-воскресенье существенно похолодает, только на Востоке и Юге еще задержится более теплая погода", - отметила Диденко.

В Киеве 15 октября по прогнозу синоптика ожидается хорошая погода – без дождя, утром туман, а днем до +16 +17 градусов тепла.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается затяжное похолодание и синоптики назвали дату.

А также рассказывали о том, что украинцам предсказали аномальную зиму с ледяными дождями.