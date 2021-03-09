Участник "Холостячки" рассказал про отношения с Поляковой: "падкая на молодых мальчиков"

Один из самых ярких участников романтического шоу "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал, был ли у него роман с популярной украинской певицей Олей Поляковой.

Об этом он рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

Слухи о романе с Олей Поляковой появились после того, как певица была тренером в команде Рыбака на "Лиге смеха". Они играли семейную сцену и Полякова прислонила его руки к своим ягодицам. После этого появились слухи о их романе.

"Наверное, после этого и начались истории из разряда: "Все понятно. Оля падкая на молодых мальчиков", - рассказал Рыбак.

При этом он отметил, что недавно играл в одном шоу, где была певица, и она его даже не узнала, хотя они играли год и были в финале.

Рыбак честно ответил на вопросы журналистов и прокомментировал отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта, также рассказал, был ли секс на проекте "Холостячка".

"Если мы говорим об участниках и главной героине, то, насколько мне известно, секса не было", - заявил Рыбак.

Рыбак рассказал, что его друг Эллерт после отношений с Мишиной сильно изменился. Он начал медитировать, перестал употреблять алкоголь и есть мясо.

Стоит отметить, что сейчас Рыбак встречается с девушкой Алиной из-за которой он покинул проект "Холостячка".

Андрей Рыбак с девушкой Алиной (фото: instagram.com/rybak_sydney)

В сети часто пишут, что отношения Андрея с Алиной начались еще до проекта. Более того, подписчики в сети обсуждают, что именно эта девушка отправила Рыбака на "Холостячку" ради пиара. Однако Андрей отрицает эти сплетни.

"Вместе мы 4 месяца. Алина не была моей девушкой до проекта. У нас с ней возникли взаимоотношения, симпатия, чувства, но отношений не было. Она не могла меня "отправлять" на проект, потому что сама узнала об этом за небольшой промежуток времени", - заявил Алексей.

Алексей Рыбак высказался о романе с Олей Поляковой (видео: YouTube)